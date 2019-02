Annuncio

Annuncio

Il 69° Festival di Sanremo ha ufficialmente aperto i battenti ieri 5 febbraio sotto la conduzione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, supportati dal direttore artistico Claudio Baglioni. Tutti i 24 Big in gara si sono esibiti in una puntata che ha concesso poco spazio ai siparietti comici di Bisio e Raffaele, limitatosi più che altro a qualche sovrapposizione di voce durante la presentazione dei vari concorrenti. La serata è stata un susseguirsi di canzoni, più o meno interessanti, durante le quali il pubblico da casa ha notato diverse mancanze soprattutto per quanto riguarda l'audio.

Fin da Francesco Renga, che è stato il primo a salire sul palco, in molti hanno notato che la sua voce non arrivava molto bene in televisione, al punto che i telespettatori da casa faticavano a riconoscere le parole del brano.

Advertisement

Un problema che, nonostante le varie segnalazioni del pubblico nei social network, non è stato risolto nel corso della serata.

Prima serata Festival di Sanremo: critiche per i problemi di audio

L'esordio del Festival di Sanremo 2019 ha in parte deluso i telespettatori, che attendevano con ansia la kermesse canora più amata d'Italia. In attesa di scoprire se gli ascolti riveleranno l'eventuale calo rispetto alla scorsa edizione, la prima puntata è stata caratterizzata da numerose polemiche nei social network. La principale di esse non riguarda la conduzione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, dato che la coppia ieri sera ha avuto poco spazio per ironizzare, quanto piuttosto per la qualità dell'audio. Tale problema è stato evidente già con l'esibizione di Francesco Renga con "Aspetto che torni", quando la voce dell'artista veniva coperta dalla musica dell'orchestra.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ma le cose sono andate persino peggio con Nino D'Angelo e Livio Cori con la loro "Un'altra luce". Considerando che il testo era scritto in dialetto napoletano, comprendere le parole è stato a dir poco complicato, anche per gli stessi telespettatori partenopei. Sui social network è stato un susseguirsi di polemiche e richieste di risolvere quanto prima un problema che avrebbe potuto penalizzare i cantanti ma che purtroppo è proseguito per tutto il resto della serata.

La classifica della prima serata

Tra polemiche e qualche scivolone, la prima puntata del Festival di Sanremo 2019 ha dato i suoi primi verdetti. I 24 Big in gara hanno appreso il parere della giuria demoscopica, che pesa per il 40% sul voto totale della serata. La classifica è stata divisa in tre colori ovvero blu, per il miglior gradimento, gialla per le posizioni intermedie e rossa per i meno votati. All'interno di ognuna di queste zone, i nomi degli artisti in gara sono stati dati in ordine casuale. I risultati finali hanno quindi in gran parte risposto alle aspettative della vigilia anche se il giudizio del televoto e della stampa potrebbe in futuro ribaltare completamente tali risultati.

Nella zona blu, quindi tra i più votati della serata, sono entrati Nek, Ultimo, Il Volo, Irama, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Francesco Renga e Simone Cristicchi. Delusione per gli attesi Achille Lauro e Ghemon che sono finiti nella zona rossa mentre Anna Tatangelo e Patty Pravo&Briga non sono andati oltre al gruppo giallo.