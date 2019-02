Annuncio

Annuncio

Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te, il fortunatissimo people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche questa settimana non sono mancati i colpi di scena e sono state raccontate delle storie decisamente molto intense che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico in studio. In una di queste abbiamo visto addirittura che la De Filippi si è assentata dallo studio per ben cinque minuti, lasciando su Canale 5 le immagini del tunnel che portano al dietro le quinte dello show.

Maria De Filippi si assenta dallo studio di C'è posta per te

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che ieri sera Maria De Filippi si è ritrovata alle prese con una storia decisamente difficile in studio.

Una famiglia non accettava la moglie del figlio, perché tra i due vi erano diversi anni di differenza e perchè la ragazza aveva avuto anche una relazione con uno degli amici di colui che poi sarebbe diventato suo marito.

Advertisement

Insomma un amore ostacolato e nonostante la richiesta del figlio a C'è posta per te, i genitori non hanno cambiato idea: al termine della loro partecipazione al people show della De Filippi i due hanno infatti scelto di chiudere comunque la busta e di non riallacciare quindi i rapporti con il figlio e sua moglie.

Ma sul finire della storia, ecco che in sovraimpressione è apparso il bumper 'Attenzione, non è finita qui', il quale preannunciava al pubblico che stava seguendo la trasmissione della De Filippi da casa che ci sarebbe stato un nuovo colpo di scena. E alla fine è stato proprio così, visto che ad un certo punto la conduttrice si è assentata dallo studio della sua trasmissione per recarsi dietro le quinte, dove si trovava la famiglia del ragazzo che ormai aveva scelto di chiudere la busta.

Advertisement

I migliori video del giorno

La padrona di casa di C'è posta per te risolve la crisi familiare

La De Filippi è stata dietro le quinte con questa famiglia per oltre cinque minuti, lasciando lo studio di C'è posta per te vuoto: di conseguenza anche il pubblico da casa si è ritrovato di nuovo a fissare il tunnel che porta nel backstage del programma, proprio come già successo in passato.

Già nella precedente edizione di C'è posta per te, la De Filippi si era assentata per diversi minuti dallo studio del suo programma per risolvere una crisi familiare e anche in quel caso era riuscita ad avere la meglio, il tutto senza intaccare minimamente gli ascolti della sua trasmissione che furono comunque ottimi nonostante l'assenza prolungata della conduttrice.