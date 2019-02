Annuncio

Annuncio

Una nuova puntata di C'è Posta per te è andata in onda sabato 16 febbraio in prima serata su Canale 5 e dove i telespettatori si sono emozionati ed appassionati alle varie storie raccontate da Maria De Filippi. Una delle vicende è stata quella che ha visto protagonista Emanuele, un giovane siciliano che ha chiesto aiuto alla trasmissione per chiedere perdono alla ex fidanzata Cristal, lasciata per ben due volte ad un passo dalle nozze. La ragazza però non si fida più dell'ex compagno, decidendo quindi di chiudere la busta. In molti dopo la puntata si sono chiesti cosa sia successo dopo la registrazione tra i due giovani ed è stata la stessa Cristal a confermare l'addio sui social.

C'è posta per te, Cristal dice 'no' ad Emanuele: 'Non mi fido più'

Emanuele e Cristal sono stati i protagonisti della quinta puntata di C'è posta per te, andata in onda lo scorso 16 febbraio.

Annuncio

I due ragazzi siciliani, dopo una relazione lunga otto anni, si sono detti addio a causa proprio di Emanuele che, per ben due volte, ha fatto saltare le nozze con la giovane, a causa delle pressioni dei genitori di lui. Determinato a chiedere perdono alla ex fidanzata e ricominciare una nuova vita insieme a lei, il 28enne di Gela ha fatto recapitare l'invito non solo a Cristal, ma anche ai genitori della ragazza. In studio Emanuele ha cercato in tutti i modi di ricucire lo strappo, ma l'ex compagna non crede più alle sue parole e con "non mi fido più di te" ha chiuso la busta, consigliata anche dalla saggia madre. Nessuna terza chance dunque per il giovane siciliano, il quale a Maria De Filippi – prima di lasciare lo studio – ha dichiarato di non volersi arrendere.

Annuncio

I migliori video del giorno

Cristal conferma l'addio ad Emanuele anche dopo la puntata di C'è posta per te

Dopo la messa in onda della puntata di C'è posta per te, in molti si sono chiesti cosa sia successo dopo la registrazione. Tramite i social è stata la stessa Cristal a ribadire quanto già espresso in puntata. Confermato dunque l'addio tra Emanuele e Cristal e nessun ripensamento da parte della ragazza, che su Facebook si è lasciata andare ad un lungo sfogo con il quale ha zittito chi l'aveva criticata per aver protratto per ben otto anni la relazione. Nessun commento al momento da parte di Emanuele, il quale sembra avere incassato il rifiuto in silenzio. Grande successo di ascolti anche per la quinta puntata del people show di Maria De Filippi, che si è aggiudicata la leadership del sabato sera; C'è posta per te, infatti, ha sbaragliato nuovamente la concorrenza ed è risultato il programma più visto della serata con una media di oltre 5 milioni di telespettatori.