Annuncio

Annuncio

Gelosia e presunti tradimenti hanno caratterizzato una delle storie più discusse della puntata di ieri sera (23 febbraio) di C’è Posta per Te. Il siciliano Calogero ha deciso di partecipare al people show per recuperare il rapporto con Valentina che l’ha lasciato perché convinta che sia stata tradita. Quest’ultima ha accettato l’invito ed ha rivelato ulteriori particolari del loro difficile rapporto: “Una volta ho scoperto che lasciava il numero di telefono di un’escort ad un suo amico”. I due giovani sono stati protagonisti di un vivace botta e risposta al termine del quale la ragazza ha deciso di concedere una nuova chance a Calogero. Un lieto fine che non ha convinto il popolo del web che ha sollevato dubbi sulla storia.

Annuncio

In particolare in molti hanno evidenziato che entrambi hanno un gran numero di follower su Instagram nonostante il siciliano avesse riferito di non utilizzare molto i social.

“Scusa se non mi va che il mio fidanzato esca con uomini sposati che vanno con le escort!” - “Scusa se ho questi amici!” 😅 #CePostaPerTe pic.twitter.com/L4MldaAtU6 — Witty TV (@WittyTV) 23 febbraio 2019

La gelosia di Valentina

Prima di confrontarsi con Valentina il giovane originario di Licata ha ribadito più volte di aver fatto l’impossibile per riconquistarla e di non aver avuto avventure con altre ragazze. Tra i due le incomprensioni sono nate quando lei ha scoperto che il ragazzo dispensava complimenti ad altre donne via chat.

Annuncio

I migliori video del giorno

Da quel momento la fidanzata ha imposto delle regole a Calogero ed ha iniziato a seguire tutte le ragazze che frequentavano la palestra dove si allenava. La situazione è degenerata dopo un complimento all’ex fidanzata e quando il siciliano avrebbe iniziato a lavorare in una struttura alberghiera. “Mi vietava anche di mettermi in costume perché non voleva che mostrassi gli addominali”. In seguito Valentina ha scoperto che il giovane l’aveva definita paranoica nel corso di una conversazione in chat.

Annuncio

Quando “casualmente” controlli il telefono del tuo fidanzato… 😜 #CePostaPerTe pic.twitter.com/MgUEzqnDQE — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 23 febbraio 2019

'Mi vietava di mettermi in costume'

Durante il faccia a faccia Calogero ha riferito di aver conosciuto Valentina due mesi dopo la morte della nonna. “Era il perno della mia vita, la vita spesso ti toglie delle persone ma poi mi ha dato te. Sono una persona chiusa ed ho fatto una grande fatica a venire qui”. Dall’altra parte la ragazza ha accettato di partecipare a C'è Posta per te ed ha spiegato che la fiducia è venuta meno perché ha scoperto le chat con altre ragazze appena due mesi dopo l’inizio della relazione. “La mancanza di fiducia era diventata estrema e ogni qualvolta mi faceva arrabbiare mi portava un regalino per farsi perdonare”.

La pace nel ricordo della nonna e la polemica social

Calogero ha fatto notare che anche lui non ha gradito alcuni comportamenti della fidanzata: “Non mi fa certo piacere quando mette certe foto in costume”. Esternazione che ha provocato la reazione della ragazza che ha affermato che anche lei non gradisce alcuni post del siciliano. Quest’ultimo ha ribattuto affermando di “essere poco social”. Per stemperare la tensione Calogero ha riferito che la nonna era una fan di Maria De Filippi e quest’ultima ha colto la palla al balzo per invitare Valentina a togliere la busta. “Facciamolo per nonna Giuseppa”. Alla fine i due giovani hanno fatto pace ma sono finiti nel mirino del web. A differenza di quanto riferito dal siciliano entrambi sono seguiti su Instagram da oltre quarantamila follower. Su Twitter alcuni utenti hanno messo in discussione la storia ed ipotizzato che i due giovani abbiano partecipato al programma per “questioni di business”.