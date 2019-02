Annuncio

Nella prima serata del Festival di Sanremo è salito sul palco Andrea Bocelli, il quale ha letteralmente emozionato il pubblico con la sua voce unica e mai cambiata nel tempo. Un episodio, però, che non è passato inosservato è stato il saluto da lontano da parte del conduttore Claudio Bisio. Il presentatore infatti ha salutato Bocelli con un cenno da lontano, nonostante egli sia non vedente da tanti anni.

Il programma del Festival di Sanremo

La gaffe di Claudio Bisio ha avuto una grandissima rilevanza mediatica, poichè gli italiani amano la musica tanto quanto amano il calcio e il cibo, e ogni anno tutta la nazione si riunisce di fronte agli schermi televisivi per ascoltare e votare i cantanti preferiti del Festival di Sanremo.

La tanto amata competizione musicale è iniziata martedì a Sanremo, la città balneare della regione nord-occidentale della Liguria, dove il festival si è svolto per la prima volta nel 1951.

Il cantautore Claudio Baglioni è il direttore artistico dell'edizione di quest'anno, che vede 24 artisti che gareggiano per un singolo premio assegnato alla fine del concorso di cinque giorni, trasmesso come ogni anno in diretta sull'emittente pubblica della RAI. Il pezzo forte della serata inaugurale è stato appunto Andrea Bocelli, che esordì al Festival [VIDEO]nel 1994, accompagnato da suo figlio Matteo, anche lui cantante. Il duetto tra padre e figlio ha emozionato tutto l'Ariston ed anche i tantissimi telespettatori a casa. Ad impreziosire il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo ci sono stati diversi personaggi famosi, tra i quali Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi.

La reazione social alla gaffe di Claudio Bisio

Ai tempi di Facebook, Twitter, Instagram e via discorrendo l'episodio del saluto di Claudio Bisio ad Andrea Bocelli non poteva certamente passare inosservato.

Infatti, secondo quanto riportato da 'tpi.it', sin da subito su Twitter si è scatenato un vero e proprio tam-tam mediatico con gli utenti che ha suon di tweet hanno fatto diventare virale il gesto. Probabilmente nella giornata di oggi arriveranno le scuse del presentatore, che ieri è apparso visibilmente emozionato. Claudio Bisio infatti si è dimostrato da sempre una persona molto sensibile ed attenta ad ogni tipo di problema. Peccato per lui che nei nostri tempi, difficilmente si sfugge alla lente d'ingrandimento degli utenti e con i mezzi di comunicazione di massa il tutto diventa molto più visibile.