Andrà in onda oggi 6 febbraio la terza e ultima puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sono stati giorni ricchi di colpi di scena quelli che i telespettatori hanno potuto seguire lunedì e martedì. A farla da padrone, oltre al ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, è stata soprattutto la segnalazione relativa a Gian Battista e Claire, filmati in un locale mentre si accordavano sulle proprie mosse all'interno del programma.

Dama e cavaliere, che sono stati chiamati a rispondere delle loro dichiarazioni, sono stati poi inviati ad uscire dallo studio, non senza critiche da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, oltre che del pubblico presente.

E mentre nei social network l'ennesimo "business-gate" continua a farla da padrone, le anticipazioni di Uomini e donne relative all'appuntamento di oggi sembrano quasi una ventata d'aria fresca con il ritorno in scena di Angela Di Iorio alle prese con la conoscenza con Beniamino.

Uomini e donne anticipazioni: continuano i racconti di Angela e Benny

La puntata di ieri 5 febbraio dedicata al Trono Over di Uomini e donne si è conclusa con l'entrata in studio di Angela e Beniamino, annunciato con il nome più giovanile di "Benny". L'uomo la scorsa settimana si era presentato come un imprenditore in pensione interessato alla Di Iorio e soprattutto disposto a darle quelle soddisfazioni che lei va cercando (come cene, crociere o viaggi). Fin dall'inizio, Angela aveva espresso un certo interesse per il pensionato abruzzese e ieri ha riconfermato il desiderio di conoscerlo meglio.

La dama, nella breve parte a lei dedicata, ha ammesso di essersi emozionata mentre ballava con lui e di averlo sentito più volte al telefono nel corso della settimana.

Si è quindi detta disponibile ad uscire insieme a cena quella stessa sera. Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno con Uomini e donne, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. In esso, Angela continuerà a parlare di questa nuova amicizia, che sembrerà corrispondere a tutte le caratteristiche che lei va cercando. E inevitabilmente, le sue parole troveranno le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti che la dama sia una persona arrivista alla ricerca solo di una persona ricca e non dell'amore.

Angela Di Iorio non bada alle critiche

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata di oggi 6 febbraio confermano lo spazio dedicato ad Angela Di Iorio e a Beniamino "Benny", l'uomo che sembra rispettare tutte le sue richieste. I social network continuano ad essere divisi in merito al comportamento della dama, con molti utenti che sostengono la tesi di Tina e Gianni, mentre altri ritengono che lei sia una delle poche persone sincere di questa edizione (ancor più dopo lo scandalo legato a Gian Battista e Claire).

La prima a non curarsi delle polemiche è comunque la stessa Di Iorio che nella sua pagina Facebook non manca di mandare frecciatine a chi la critica, ammettendo di voler proseguire per la propria strada senza voltarsi indietro. Eloquente, a tal proposito, l'ultimo post che dichiara: "Ci sono cose che capitano una sola volta nella vita. Tipo me... Mi sembrava corretto avvisarti". O ancora, qualche giorno fa: "La vita ci insegna tante cose, una di queste è che le persone non sono mai come sembrano".