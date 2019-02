Annuncio

Annuncio

Francesco Facchinetti si è sfogato sui social, affermando di essere stato ricattato da Laura Cremaschi, la Bonas di Avanti un altro. Per comprendere come siano andate le cose è necessario illustrare un antefatto. Facchinetti avrebbe ricevuto delle avances dalla Cremaschi che avrebbero fatto infuriare la sua compagna, Wilma Faissol. Quest'ultima avrebbe tirato un bicchiere d'acqua addosso alla Bonas e ciò sarebbe stato filmato da un cliente dell'hotel in cui i tre si trovavano. A detta dei Facchinetti, Laura Cremaschi non si sarebbe arresa, seguendo Francesco in bagno. La showgirl avrebbe querelato la coppia; Francesco, per diffamazione e Wilma per aggressione. In un post pubblicato su Twitter Facchinetti ha scritto di essere stato ricattato: soldi in cambio del ritiro delle querele.

Annuncio

Il ricatto, a detta dell'artista, sarebbe stato architettato dalla Cremaschi e dal suo avvocato ai quali Francesco ha detto via social di non voler dare i suoi soldi. Inoltre il cantante ha aggiunto: 'Mi fate schifo', riferendosi ad entrambi. L'uomo si è esposto in prima persona, affermando di essere vittima di un ricatto, ma al momento non c'è stata alcuna reazione da parte della Cremaschi.

L'attrito tra Francesco Facchinetti e Laura Cremaschi è partito da un selfie

La polemica che ha visto come protagonisti Francesco Facchinetti e Laura Cremaschi è partita da un selfie che la soubrette di Avanti un altro ha chiesto all'artista. Non essendo venuta bene la foto, Laura si sarebbe avvicinata nuovamente al tavolo del ristorante dove stavano cenando i coniugi Facchinetti.

Annuncio

Francesco si sarebbe prestato a fare il selfie senza problemi, salvo poi essere seguito in bagno da Laura, come ha dichiarato lui stesso. Poi sarebbe scattata la reazione della moglie del cantante raccontata nel paragrafo precedente.

Non resta che attendere nuovi sviluppi della vicenda dopo che il cantante ha lanciato una vera e propria 'bomba' sui social, parlando di un presunto ricatto. Il video della reazione di Wilma è finito sui social, registrando migliaia di visualizzazioni. Facchinetti ha dichiarato che la Bonas gli avrebbe detto di voler raggiungere un milione di follower in modo tale da poter essere contattata da brand importanti. In tono ironico l'artista ha chiesto agli utenti del web di aiutarla a raggiungere tale obiettivo.

Annuncio

Al contrario, Francesco ha affermato di aver declinato diversi inviti in trasmissioni dove avrebbe dovuto parlare dell'attrito con Laura Cremaschi.