Annuncio

Annuncio

Da poco tempo si è conclusa la storia d'amore tra Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo, una delle coppie più amate di Uomini e donne. La Pisani ha scritto sui social che trascorrerà la festa di San Valentino a casa. La ragazza ha ammesso di essere abituata a festeggiare la ricorrenza degli innamorati, ma di non volersi far trasportare dalla tristezza. Inoltre ha chiesto ai follower di raccontarle come intendano stupire il partner in un giorno così speciale come quello di San Valentino. L'ex corteggiatrice, che prima conviveva con D'Angelo, ha fatto ritorno a Napoli, dai propri familiari, dopo la conclusione della relazione con l'ex tronista. I follower hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due, dopo aver visto una foto postata da Claudio in cui si vedeva il giovane in aeroporto.

Annuncio

Alcuni hanno pensato che D'Angelo stesse raggiungendo la sua ex ragazza per riconciliarsi, ma evidentemente le cose non stavano esattamente così. Probabilmente, non è ancora detta l'ultima parola, per cui vi potrebbe essere ancora spazio per un chiarimento e un eventuale ritorno sui propri passi.

Claudio ancora innamorato, Ginevra trascorre da sola il giorno di San Valentino

Ginevra Pisani ha scritto sui social di vedere ovunque cuoricini e dichiarazioni d'amore tipiche di San Valentino, lasciando trasparire una sorta di malinconia. Nonostante ciò, la giovane ha ribadito di voler continuare ad essere una persona solare, così come la conoscono i suoi fan. La bella partenopea sembra aver accantonato la storia con Claudio, mentre quest'ultimo ha dichiarato ai microfoni di Radio Radio di essere ancora innamorato di lei.

Annuncio

L'uomo inizialmente aveva delle perplessità in merito alla relazione con la Pisani, essendo lei molto giovane, ma poi si è tranquillizzato, avendo notato nella Pisani una maturità precoce per i suoi diciotto anni. La storia è andata avanti e D'Angelo si è spesso esposto sui social per difendere la sua donna dalle critiche. Alcuni hanno polemizzato, non ritenendo la ragazza all'altezza del suo uomo da un punto di vista puramente estetico. Improvvisamente la relazione tra i due è giunta al termine, senza che se ne conoscano i motivi. Probabilmente, alcune incomprensioni hanno sancito la fine di una storia d'amore che sembrava destinata a durare nel tempo e che ha fatto sognare migliaia di fan affezionati al programma Uomini e Donne.

Annuncio

Non resta che attendere ulteriori sviluppi della situazione.