Annuncio

Annuncio

Nuova puntata di C'è Posta per te, quella andata in onda ieri 16 febbraio, in prima serata, su canale 5, dopo la pausa forzata della scorsa settimana a causa del Festival di Sanremo. Grande successo anche per la quinta puntata del people show di Maria De Filippi che, anche ieri, è risultato il programma più visto del sabato sera con una media di oltre 5 milioni si telespettatori, un pubblico che si è appassionato alle varie storie raccontate dalla conduttrice. Tra queste, grande commozione ha suscitato la vicenda di Teresa, una mamma siciliana, che ha chiesto aiuto alla trasmissione per ricongiungersi al figlio Michael. Nonostante i tentativi della De Filippi nessun lieto fine per questa storia, con Michael che non riesce ancora a perdonare la madre. Molti i commenti arrivati sui social e che supportano la scelta del giovane siciliano di chiudere la busta.

Annuncio

C'è posta per te del 16 febbraio, Michael non ce la fa a perdonare la madre: 'Non riesco'

Come raccontato da Maria De Filippi nel corso del quinto appuntamento di C'è posta per te, Teresa è stata costretta ad abbandonare il figlio Michael per lavoro, quando il ragazzo aveva solo 10 anni. Il giovane era, quindi, rimasto solo con il padre in Sicilia, mentre la madre si era spostata in Egitto. Un fatto che, come abbiamo visto, ha segnato profondamente il giovane che, ad oggi, non riesce ancora a perdonarla nonostante i tentativi di Maria de Filippi di fargli cambiare idea. Michael, al termine, ha chiuso la busta con le parole 'adesso proprio no, non riesco'. Una storia commovente che ha appassionato il pubblico da casa che, anche nella puntata di ieri, ha decretato il successo del programma di canale 5 che si è riconfermato leader degli ascolti del sabato sera con una media di 5.308.000 spettatori ed uno share del 28,6%.

Annuncio

I migliori video del giorno

Battuta, ancora una volta, la concorrenza della Rai che, sul primo canale, ha programmato lo show di Amadeus, 'Ora o mai più', che ha totalizzato solo 2.917.000 spettatori.

Michael risponde 'no' alla madre Teresa, i social lo supportano dopo C'è posta per te

Anche dopo la messa in onda della quinta puntata di C'è posta per te, Michael sembra non riuscire a perdonare la madre Teresa, come testimonia una immagine pubblicata sul suo profilo Instagram che lo ritrae davanti ad uno specchio mentre fa il dito medio: il tutto corredato da una didascalia che recita 'Solo grazie a me'. Dopo la messa in onda della puntata del 16 febbraio, Michael è stato molto cercato sui social, tanto che il suo profilo Instagram è stato preso d'assalto da numerosi fan del programma che lo hanno bersagliato di commenti e domande.

Annuncio

In molti hanno voluto fargli presente la straordinaria somiglianza con il calciatore della Juventus Paulo Dybala, un fatto che ha molto divertito il giovane siciliano. Michael, in seguito, è stato costretto a pubblicare un video per ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato nella sua scelta.

Nessun lieto fine, nemmeno a distanza di giorni dalla registrazione, Michael non ha cambiato idea e resta quindi lontano ancora una volta da sua madre Teresa.