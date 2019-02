Annuncio

Il Paradiso delle signore torna con un appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni dal 4 all'8 marzo, rivelano che Clelia deciderà di lasciare Milano pur di allontanarsi dal marito Oscar. Oltre a lei anche Elena deciderà di andare via quando sua madre arriverà in città per riportarla a Partanna. Intanto, Lisa lavorerà come Venere al Paradiso per sopperire alla mancanza di personale dovuta all'influenza mentre Federico avrà un'idea per migliorare il progetto del Market che impressionerà positivamente Luciano. Infine, Adelaide si ferirà mentre è in giardino a curare le sue amate rose.

Il Paradiso delle signore, Federico colpisce positivamente Luciano

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 marzo, rivelano che Vittorio darà delle precise istruzioni a Clelia e alle Veneri sul motivetto musicale che servirà a pubblicizzare il Paradiso Market, ma Lisa si accorgerà dell'assenza di Marta.

Nel frattempo Umberto dirà a sua cognata Adelaide e ai suoi figli che presto Andreina si trasferirà alla Villa. La cognata ovviamente non sarà affatto contenta della novità, in quanto è preoccupata per Riccardo. La donna infatti, pur di aiutarlo, ha deciso di fargli intraprendere un percorso terapeutico con uno psicologo. Gabriella sarà alle prese con una brutta influenza e verrà accudita da Agnese e Salvatore. Riccardo ruberà un bacio a Nicoletta e la ragazza sempre più confusa sui suoi sentimenti, deciderà di affidare alle pagine del suo diario tutti i suoi pensieri. Intanto, il giovane Guarnieri farà un incubo terribile che gli rivelerà la sua più grande paura. Gabriella non sarà l'unica ad avere l'influenza, oltre a lei si ammalerà anche Dora e al Paradiso ci sarà un'emergenza relativa alla mancanza di personale.

Nicoletta, si sentirà in colpa per il bacio rubatole da Riccardo e così si confiderà con Roberta rivelandole questo segreto. Nel frattempo, il Guarnieri junior inizierà il suo percorso col dottor Tomei nonostante lo scetticismo di Umberto. Federico farà una proposta a Vittorio per migliorare il progetto del Paradiso Market e suo padre Luciano ne sarà veramente colpito. Vista la carenza di personale al Paradiso, Lisa si offrirà di lavorare come Venere e si rivelerà perfetta per quel ruolo. La ragazza, però, comincerà ad avere dubbi sul portare o meno avanti il piano ideato da Luca Spinelli.

Adelaide si ferisce, Marta affronta Andreina

La gravidanza di Nicoletta è ormai sempre più evidente ed i vestiti le stanno stretti al punto tale che bisogna fare delle modifiche.

Silvia penserà bene di farlo fare da Agnese e troverà così il pretesto per andare a parlare un po' con lei. Il trasferimento di Andreina alla Villa è ormai vicino ed Umberto deciderà di fare delle modifiche all'abitazione, ma per questo motivo avrà uno scontro con Adelaide, la quale lo minaccia di non dargli più il suo aiuto negli affari. Nel frattempo, Lisa darà dimostrazione di essere fondamentale al Paradiso mentre Tina vedrà una foto di Recalcati in compagnia di una donna e si ingelosirà e per questo motivo parlerà con Vittorio per cercare di scoprire se tra il discografico e quella donna c'è un rapporto d'amore. Riccardo informerà Marta della lite tra loro padre e la zia e la ragazza deciderà di affrontare Andreina. Umberto farà vedere ad Andreina alcune novità che ha intenzione di apportare alla Villa per rendere il più confortevole possibile la sua nuova sistemazione. Intanto Adelaide mentre cura le sue rose in giardino, verrà colpita da un'espositore e si farà una brutta ferita. La Mandelli racconterà a Ludovica tutto ciò che sta succedendo a Villa Guarnieri e la ragazza le suggerirà un modo per conquistarsi la fiducia della contessa: chiamare Antonio Amato per effettuare la riparazione del danno. Al Paradiso, Oscar riuscirà a convincere Irene a spiare Clelia per conto suo, ma Roberta ascolterà tutto. Intanto, a Milano arriverà la madre di Elena e si recherà subito dagli Amato per prendersi sua figlia e riportarsela a Partanna.

Clelia confida a Roberta il suo segreto

Luciano organizzerà nei minimi dettagli la fuga di Clelia. Gabriella, sarà ancora alle prese con l'influenza e verrà a sapere da Elena che sua madre è a Milano. Adelaide accoglierà favorevolmente il consiglio di Luca e deciderà di cambiare strategia nei confronti della Mandelli. La contessa, poi, parlerà in tutta franchezza ad Antonio cercando di scoprire se stia stata proprio Ludovica a suggerirlo per il lavoro di riparazione della serra. La proposta di Federico è piaciuta molto a Vittorio che ha deciso di applicarla e così il ragazzo inizierà a collaborare con sua sorella Marta per migliorare il nuovo progetto del Paradiso. Lisa si è ormai ambientata e Clelia in procinto di lasciare Milano, confiderà a Roberta il suo segreto. La Calligaris, però non è l'unica ad andare via, oltre a lei lascerà la città anche Elena e questa partenza tormenterà non poco il giovane Antonio.