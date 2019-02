Annuncio

Quella andata in scena ieri, sabato 2 febbraio, è stata una puntata davvero intensa a C'è Posta per te, il celebre programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Oltre alle lacrime per storie a lieto fine e ospiti d'eccezione come Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara ci sono stati anche momenti che hanno scatenato il divertimento del pubblico, sia a casa che in studio. Infatti, ad un certo punto, è entrata in studio una simpaticissima e dolcissima persona anziana, di nome Carmela Petrone, originaria della Puglia, precisamente da Terlizzi (provincia di Bari).

Nello specifico la signora cercava un concittadino, Mario Altavilla, con il quale 65 anni prima avrebbe avuto una storia d'amore. L'anziana ha descritto perfettamente alla redazione del programma il suo amato dicendo che aveva un viso particolare: "Lievemente 'quadrato' e con la mandibola importante".

A questo punto è cominciata la ricerca del misterioso Mario. La redazione ha individuato ben tre persone che corrispondevano alla descrizione fornita da Carmela. Quest'ultimi hanno accettato con entusiasmo l'invito, impazienti di sapere chi li avesse mandati a chiamare.

Il siparietto con l'uomo che somigliava all'ex fiamma

Solo uno di loro, però, sembrava corrispondere alla descrizione di Carmela e proveniva proprio da Terlizzi, la località indicata dall'anziana. La signora ha quindi cominciato a ricordare i bei momenti che i due avrebbero vissuto insieme: "Mario ricordi quando andavano alla cava per guardare il cielo stellato". Inoltre Carmela ha spiegato che la notte precedente alla trasmissione non ha chiuso occhio perché non vedeva l'ora di rivedere il suo amato.

Mario Altavilla ha però dichiarato di non conoscere la signora Carmela ed ha informato la De Filippi che lui ha vissuto nel terlizzese solo fino all'età di 17 anni prima di partire per il militare e girare l'Italia. L'uomo ha poi aggiunto che ricordava di una certa Carmela a Terlizzi, ma non era sicuro che fosse la persona che gli stava di fronte.

Busta chiusa, ma l'anziana è sicura: 'E' lui, non ricorda'

A questo punto a Maria De Filippi non è restato altro da fare che chiudere la busta in quanto l'Altavilla dichiarava di non conoscere minimamente la signora che gli stava davanti. L'anziana ha però lasciato lo studio ugualmente contenta affermando che sicuramente era lui l'uomo che stava cercando. "Non si ricorda niente" - ha ripetuto alla De Filippi mentre lasciava lo studio.