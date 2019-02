Annuncio

Elsa e Isaac saranno indubbiamente i protagonisti delle nuove puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Il carpentiere, infatti, penserà di continuo ad Elsa nonostante sia convolato a nozze con Antolina, visto che è in attesa di un bambino da lui.

Il Segreto: Elsa torna a Puente Viejo ma è al verde

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che la furba biondina ucciderà Amancio, il quale nel frattempo era entrato in possesso di alcune lettere che dimostravano che Jesus aveva avuto una storia d'amore con lei. Poi totalmente fuori di testa riserverà lo stesso trattamento alla Laguna, sebbene non riesca nel suo intento. Dopodiché Elsa si trasferirà nel suo paese natale per celebrare i funerali di suo padre, dove tra l'altro scoprirà che si era gravemente indebitato. Infine la donna tornerà a Puente Viejo, dichiarando di essere stata costretta a vendere la casa di famiglia per saldare i debitori.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac ed Elsa passano la notte insieme

Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che la Laguna cercherà un lavoro per mantenersi, tanto da chiedere aiuto al sindaco di Puente Viejo. Per tale ragione Carmelo le proporrà di aiutare sua moglie Adela (Ruth Llopis) ad insegnare ai bambini della scuola del borgo iberico. All'inizio l'amica di Irene non sarà contenta della scelta del marito, ma poi acconsentirà per la tranquillità famigliare. Antolina (Sara Sierra), a questo punto, comincerà ad essere invidiosa della felicità professionale di Elsa (Alejandra Meco), tanto da accentuare i malesseri legati alla gravidanza.

Consuelo, intanto, si preoccuperà moltissimo per l'assenza prolungata di Elsa, tanto da informare il falegname.

Il giovane, a questo punto, comincerà a perlustrare tutte le zone vicine a Puente Viejo finché ritroverà l'ex fidanzata sana e salva a riparo in un capanno isolato. Tuttavia i due saranno costretti a trascorrere la notte insieme per colpa di un violentissimo temporale che si abbatterà sulla zona. Qui Isaac confesserà di non aver mai smesso di amarla, mentre lei lo inviterà a non compromettere il suo matrimonio e di fatto non ci sarà nemmeno un bacio. Nonostante ciò, il giovane prometterà ad Elsa di non raccontare ad Antolina che erano insieme, tanto da trovare un alibi adatto per confonderla. Peccato che la biondina non esiga delle spiegazioni al ritorno del marito a casa. Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni per scoprire quale sarà la reazione di Antolina.