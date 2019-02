Annuncio

Archiviate le emozioni per la scelta di Lorenzo Riccardi, è tempo di nuove registrazioni per il Trono Classico di Uomini e donne, ormai orfano dei primi tronisti di questa edizione. Oltre a Teresa Langella e lo stesso Lorenzo, anche Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez hanno lasciato lo studio del dating show preparandosi ad effettuare la loro scelta (in onda venerdì 1° marzo). Dopo la loro uscita di scena, il parterre è rimasto orfano delle dinamiche che hanno appassionato i fan del programma per diversi mesi. Proprio per evitare la diminuzione di ascolti, solitamente tipica della fase di cambiamento, Maria De Filippi ha deciso di chiamare come ospiti Lorenzo e la sua neo-fidanzata Claudia Dionigi nel corso della registrazione effettuata ieri 24 febbraio.

In essa, Giulia Cavaglià è stata nominata nuova tronista e sono state mostrate le esterne di Angela e Andrea, durante le quali non sono mancate delle sorprese.

Uomini e donne anticipazioni: il ritorno di Luca Daffrè

Le anticipazioni di Uomini e donne della registrazione di ieri segnalano una inattesa richiesta da parte di Angela Nasti. La tronista ha chiesto alla redazione di chiamare Luca Daffrè, l'ex corteggiatore di Teresa Langella che aveva attirato la sua attenzione qualche mese fa. Seppur dubbioso a causa del carattere della giovane influencer, Luca ha accettato di conoscerla meglio e restare nel programma. È stata poi la volta dell'esterna con Andrea, il corteggiatore che non l'aveva particolarmente colpita dal punto di vista fisico ma che sembra interessare la tronista caratterialmente.

L'incontro è avvenuto a Roma e lui ha subito ammesso di volerla conoscere meglio, aggiungendo di avere già cominciato a pensare ad un loro possibile futuro insieme. Angela ha poi visto Manuel, che ha evidenziato delle critiche nei confronti del rivale Andrea, e un altro ragazzo che non sembra averla particolarmente conquistata.

Il bacio di Andrea Zelletta

Archiviata la parte dedicata ad Angela, le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News si concentrano su Andrea Zelletta, uscito a cena con Federica. L'interesse per la corteggiatrice è stato subito evidente, tanto che la serata si è conclusa con un bacio appassionato. Il tronista ha dichiarato di voler mettere alla prova le varie ragazze che incontra per essere convinto di fare la scelta giusta.

Andrea ha quindi eliminato altre due corteggiatrici, ammettendo di non avere pensato a loro in settimana, e ha poi parlato di Klaudia, che ha deciso di chiudere i profili social e di smettere con la danza durante il suo percorso nel programma. La registrazione di ieri 24 febbraio è stata caratterizzata anche dalla presenza di Giulia Cavaglià: dopo il confronto con Lorenzo Riccardi, Maria le ha proposto di diventare la nuova tronista e lei ha accettato. Tale decisione ha scatenato qualche malumore nei social network, dato che i fan del programma attendevano analoga proposta per Antonio Moriconi. Ma per l'ex corteggiatore di Teresa Langela, tale opportunità potrebbe essere concessa già nelle prossime registrazioni.