Annuncio

Annuncio

La seconda puntata della fiction "Non mentire" andrà in onda domenica 24 febbraio, in prima serata tv, su Canale 5. Il primo episodio di questo thriller relazionale, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, è stato visto da 3.560.000 spettatori e ha anche originato un notevole buzz social. Su Twitter, ma anche su Facebook, sono in molti infatti a chiedersi chi è non dire la verità tra lo stimato chirurgo Andrea Molinari e la brava insegnante Laura Nardini. L'ultima puntata è prevista per il prime-time di domenica 3 marzo.

Grande successo per il primo episodio di 'Non mentire'

Con il 15,48% di share e 3.560.000 spettatori la prima puntata della serie thriller Non mentire è risultata essere il programma con lo share più alto della prima serata di domenica 17 febbraio.

Ottima partenza quindi per l'adattamento italiano della serie britannica "Liars - L'amore bugiardo" che è riuscita ad avere la meglio sulla concorrenza di "Che tempo che fa" di Fabio Fazio (per lui 14.91% e 3.830.000 spettatori) e "Le Iene" (10,34% di share).

Annuncio

Il perché di questa affermazione è da ricercarsi in molteplici ragioni; la fiction, infatti, si basa su una storia originale ed intrigante, i protagonisti sono molto credibili e ampiamente calati nei rispettivi ruoli, ma anche la regia e la fotografia giocano sicuramente un ruolo di prim'ordine.

La bontà di di questo azzeccato prodotto televisivo, infine, è largamente avallata dal pubblico che attraverso i social ha manifestato il suo gradimento sui principali social network del Web. Al tam tam mediatico non si è sottratta neanche l'attrice protagonista Greta Scarano che tramite un tweet ha ringraziato e salutato i fan della serie

Il secondo episodio di 'Non mentire' in onda domenica 24 febbraio

Fatta quest'ampia premessa è quindi naturale che siano in molti ad aspettare la messa in onda della seconda puntata di questa fiction targata Mediaset.

Annuncio

Sicuramente nel prossimo episodio gli autori non avranno mancato di introdurre nuovi e importanti dettagli per la risoluzione del caso. Certo è che nella prima puntata sia Andrea che Laura sono state due autentiche maschere che non hanno lasciato trapelare il minimo indizio.

Nel corso della seconda puntata, inoltre, è facilmente pronosticabile che gli spettatori verranno a conoscenza di nuove informazioni sul passato dei due. Andrea, infatti, è rimasto vedovo per un mai chiarito suicidio della moglie, mentre Laura è separata da un uomo che, mentre stavano insieme, aveva una relazione segreta con sua sorella.