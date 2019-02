Annuncio

Tra le esibizioni della serata finale del Festival di Sanremo non è passata inosservata quella di Arisa, che quest'anno è tornata sul palco dell'Ariston con il brano 'Mi sento bene'. Le varie esibizioni della cantante sono sempre andate molto bene, fatta eccezione per quella di ieri sera, durante la quale il pubblico da casa si è reso conto del fatto che qualcosa non stesse andando per il verso giusto e in effetti Arisa ha avuto un bel po' di problemi a portare a termine la sua ultima performance sul palco dell'Ariston.

Sanremo, ultima esibizione flop per Arisa sul palco del Festival

I telespettatori da casa che stavano seguendo la serata finale del Festival di Sanremo e nel frattempo la commentavano su Twitter e Facebook, hanno notato che Arisa era diversa dal solito e che quasi non riuscisse a cantare.

In un primo momento si era ipotizzato che la cantante fosse emozionata al punto da non ricordare le parole del suo pezzo, poi però sui social si è rincorsa la voce secondo la quale in realtà Arisa fosse alle prese con una super-febbre che aveva messo in discussione la sua esibizione.

A quanto pare, infatti, Arisa non stava bene e a questo sarebbe dovuto il flop della sua ultima esibizione sul palco dell'Ariston. Nonostante tutto, però, il pubblico ha fatto il tifo per Rosalba Pippa fino alla fine e in molti speravano di vederla almeno sul podio di questo 69° Festival di Sanremo. Il suo brano dal titolo 'Mi sento bene' è uno dei pezzi più amati di quest'anno e sicuramente otterrà il successo che merita dal punto di vista radiofonico.

Buon successo per il ritorno di Arisa sul palco di Sanremo

Anche in classifica, stando ai dati di queste ore che arrivano da I-Tunes, il pezzo di Arisa è nella top 10 dei brani più scaricati dal pubblico, sinonimo del fatto che può essere considerata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di successo del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni.

Questo, però, non è stato l'unico errore che ha visto protagonista Arisa sul palco di Sanremo. Nelle serate precedenti, infatti, la cantante aveva dimenticato le parole del testo. Intervistata successivamente dal sito web FanPage Arisa aveva dichiarato che in quel contesto aveva quasi perso i sensi e di conseguenza aveva dimenticato la strofa del brano.

'Quando la parte di sopra dell'Ariston ha cominciato a battere le mani a tempo, ho perso i sensi e mi sono dimenticata la canzone', ha chiosato Arisa.