Ieri, durante la puntata d'esordio del Festival di Sanremo ci sono state numerosissime gaffe da parte dei conduttori. Questa volta è nata una sorta di polemica prima dell'esibizione di Patty Pravo e il rapper Briga. La cantante di Venezia ed il rapper romano erano pronti sul palco dell'Ariston per cantare per la prima volta di fronte al pubblico il loro pezzo sanremese, dal titolo 'Un po' come la vita'. Era davvero tutto pronto tranne che l'orchestra. Dopo essere stati lanciati dai conduttori, la musica non è partita.

A quel punto Claudio Bisio è salito di nuovo sul palco per sdrammatizzare l'accaduto. Al secondo tentativo è andata in scena la stessa identica cosa, tanto che Nicoletta Strambelli ha dato adito ad una sorta di polemica: "Ma sono venuta qui per fare una passeggiata o per cantare?".

Al terzo tentativo invece, la questione sembrava essere risolta ed i due artisti si sono esibiti normalmente.

Oggi, durante la conferenza stampa Claudio Baglioni ha deciso di fare chiarezza sull'accaduto. Il conduttore di fronte ai microfoni ha spiegato che il pianista aveva un'urgente bisogno di andare in bagno. "Capite da cosa può essere bloccato un Festival". Spiegazione che è risultata comprensibile a molti telespettatori scatenando sui social moltissimi commenti ironici. Chissà se anche Patty Pravo avrà capito la situazione e soprattutto avrà accettato questa giustificazione da parte di Baglioni.

La scaletta della 2^ serata

La prima puntata della kermesse dedicata alla musica italiana è stata seguita da oltre 10 milioni di telespettatori ed è stata caratterizzata da qualche errore di troppo da parte dei conduttori.

A poche ore dalla seconda serata c'è grande attesa tra gli amanti del Festival e dagli addetti ai lavori. Al momento si sa che oggi si esibiranno solamente 12 cantanti in gara: Paola Turci, Daniele Silvestri, Arisa, Achille Lauro, Loredana Berté, Nek, Einar, Ghemon, Il Volo, Negrita, Ex-Otago e Federica Carta con Shade. Ospiti della serata invece saranno: Pippo Baudo e Fiorella Mannoia. Ci sarà il ritorno sul palco dell'Ariston di Michelle Hunziker, Marco Mengoni e Tom Walker. Inoltre, vedremo Laura Chiatti, Pio e Amedeo e Michele Riondino che presenteranno il nuovo film in uscita "Un'avventura". Secondo quanto annunciato dal direttore artistico nel corso della seconda puntata, verrà anche intitolato un premio alla carriera dedicato a Pino Daniele.