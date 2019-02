Annuncio

Alcune settimane fa aveva deciso di non varcare la soglia del castello dove l’aspettava Teresa Langella per la festa di fidanzamento. Dopo essere venuto a conoscenza della decisione dell’ex tronista di Uomini e donne, Andrea Dal Corso si era confrontato con il padre della ventisettenne ed aveva deciso di dirle no. “Ho riflettuto a lungo sui pro e i contro ed alla fine ho scelto me stesso” - aveva spiegato l’ex tentatore prima di rivedere Teresa nello studio del people show per un infuocato confronto al termine del quale la casertana aveva lasciato lo studio infuriata. Discorso chiuso?

Nel corso della registrazione di questo pomeriggio del trono classico Maria De Filippi ha riferito di un nuovo inaspettato colpo di scena.

Andrew ha deciso di presentarsi al castello, in occasione della scelta di Ivan, per parlare con la Langella, ospite della festa. “Non l’hanno fatto entrare” - ha precisato la conduttrice. Successivamente l’ex tronista è stata invitata ad andare in una stanza per un’intervista ma, a sorpresa, si è trovato di fronte Dal Corso.

Andrea sorprende Teresa Langella

A distanza dell’ultimo serrato confronto Teresa Langella ha rivisto Andrea in occasione di un’esterna a sorpresa realizzata durante la scelta di Ivan Gonzalez. Come rivelato dal Vicolo delle News l’ex tronista non riusciva neanche a guardare Dal Corso. Quest’ultimo ha spiegato che da giorni pensava a lei e che la sera prima non riusciva a dormire: “Mi sei rimasta in testa”.

L’imprenditore ha riferito che il giorno della scelta era spaventato e poco sereno e le ha detto "no" perché temeva di deluderla. Andrew ha affermato di averla raggiunta perché vuole rimettersi in gioco. La ventisettenne non ha nascosto le sue perplessità all’ex corteggiatore.

In particolare la casertana è convinta che il veneziano si stia comportando così solo per “ripulirsi la faccia”. Dall’altra parte Andrea ha provato a convincere Teresa della sua sincerità pur essendo consapevole che non sarà facile farle cambiare idea sul suo conto.

Le perplessità dell'ex tronista

In studio Teresa Langella ha confermato di avere forti dubbi sull’ex tentatore ed ha rivelato che Andrea le ha inviato su Instagram il suo numero di telefono ma lei non l’ha ancora contattato.

L’ex tronista ha affermato di essere rimasta deluso dal comportamento dell’imprenditore vinicolo: “Sono rimasta quattro giorni chiusa in albergo a piangere. Mi ha rovinato la festa”. Neanche Gianni Sperti e Giulia credono nelle buone intenzione di Dal Corso. Dall’altra parte Tina Cipollari ha invitato Teresa a concedere una prova d’appello ad Andrew. Quest’ultimo ha deciso di non partecipare alla registrazione di questo pomeriggio di Uomini e Donne perché vuol dimostrare le sue intenzioni nei confronti della Langella lontano dalle telecamere.

Sulla questione è intervenuta anche Martina Sebastiani, ex protagonista di Temptation Island, che attraverso un post pubblicato su Instagram ha affermato di non credere ad Andrea. "Ha contatto anche a me dopo aver detto no a Teresa per dirmi che non avrei dovuto andargli contro e che non provava niente per lei".