Una nuova puntata di C'è Posta per te andrà in onda sabato 2 marzo in prima serata su Canale 5 e dove il pubblico da casa assisterà al racconto di nuove storie coinvolgenti ed emozionanti raccontate con maestria da Maria De Filippi. Grande successo del people show anche in questa stagione che ogni sabato, tiene incollati al televisore oltre 5 milioni di telespettatori e che conferma C'è posta per te come il programma leader del sabato sera. Tra gli ospiti attesi nella puntata di sabato prossimo, la cantante di Monfalcone Elisa e l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso.

C'è posta per te, spoiler sabato 2 marzo: Gennaro Gattuso tra gli ospiti

Ospite della puntata di sabato 2 marzo l'ex calciatore ed attuale allenatore del Milan Gennaro Gattuso, il quale farà ritorno nello studio di Maria De Filippi dopo le ospitate delle passate stagioni.

Non è ancora chiaro se lo sportivo si ritroverà in una situazione simile a quella di Balotelli o se sarà invece il protagonista di una delle storie coinvolgenti raccontate ogni sabato dalla conduttrice. Grande successo per il programma di punta di canale 5 che, anche nella scorsa puntata, ha raccolto una media di 5.788.000 spettatori, pari ad uno share del 30,4%. Un vero e proprio boom di ascolti anche in questa stagione e che vede C'è posta per te battere, di settimana in settimana, la concorrenza delle altre reti. Grande attesa quindi nel pubblico per la messa in onda della nuova puntata, che vedremo in onda a partire dalle 21:25 su Canale 5.

Elisa ospite della De Filippi nella puntata di sabato

Come sempre anche nella settima puntata di C'è posta per te si darà spazio ai sentimenti ed alle emozioni, raccontate con maestria da Maria De Filippi, pronta ad aiutare gente comune che chiama la trasmissione anche solo per esaudire un desiderio.

Per tale motivo ogni settimana nello studio giungono diversi personaggi famosi, pronti a regalare un sorriso al destinatario della posta. Oltre all'allenatore del Milan, è attesa nella puntata di sabato 2 marzo anche la cantante friulana Elisa, così come ci rivelano le anticipazioni postate sui profili social ufficiali del programma. L'artista, sta ottenendo un grande successo con il suo ultimo album "Diari Aperti", già disco di platino e si appresta ad iniziare il tour che la porterà nei maggiori palazzetti di tutta Italia.

Appuntamento con la settima puntata di C'è posta per te di sabato 2 marzo dove vedremo in quali storie saranno coinvolti gli ospiti Elisa e Gattuso.