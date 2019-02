Annuncio

Maria De Filippi, autrice, produttrice e conduttrice televisiva, è sicuramente una delle donne della tv italiana più stimate del momento. La De Filippi ha consolidato la sua notorietà negli anni con Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te e Tu si que vales. I suoi programmi sono i più chiacchierati nel mondo dei social e del web più in generale. Poco si parla però della vita privata della donna e del marito Maurizio Costanzo, ma Alfonso Signorini di di recente fatto delle rivelazioni sulla vita sentimentale dei due che riguarda la loro sfera più intima.

Le rivelazioni di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, giornalista e opinionista televisivo, ha partecipato alla trasmissione 'La Repubblica delle Donne' condotta da Piero Chiambretti su rete 4.

L'uomo si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno fatto già discutere e divertire il popolo del web. Signorini ha infatti rivelato che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate da ben 24 anni.

Due camere ovviamente presenti nella stessa casa, che in base a quanto riporta Signorini, pare non essere molto grande. Non è finita quì, perchè il giornalista ha poi proseguito dicendo: 'Maria ha sempre rivelato di non essere al top per quanto riguarda i rapporti intimi, anche se lei e Maurizio Costanzo si amano tantissimo e sono una coppia molto solida' e prosegue 'Sicuramente nella sua vita ha altre soddisfazioni. Qualcosa faranno, ma diciamo che non mettono i rapporti intimi al primo posto nella loro relazione.'

Maria De Filippi e il successo con C'è posta per te

Lo scorso sabato, il 2 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te.

La trasmissione ha trionfato con 5,8 milioni di media spettatori e quasi il 30% di share. A suscitare grande emozione, è stata in particolare la storia di Andrea e Alessandra, due genitori giovanissimi con problemi ad arrivare a fine mese. Il suo racconto ha commosso i telespettatori e Claudio Amendola, ospite in trasmissione per fare una sorpresa a Alessandra.

La storia in questione si è conclusa molto bene perché un imprenditore ha offerto un lavoro a tempo indeterminato nella sua azienda ad Andrea. I telespettatori sono dunque in attesa di una nuova ed emozionante puntata di C'è posta per te. La prossima andrà in onda il 16 febbraio alle 21.10 su canale 5. Ci sarà infatti uno stacco di una settimana dovuto alla messa in onda del Festival di Sanremo su Raiuno.