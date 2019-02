Annuncio

Oggi pomeriggio a partire dalle 14.40 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over e dove assisteremo all'epilogo della vicenda che vede protagonisti Gian Battista e Claire. Nella puntata scorsa, infatti, i due sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore che mostra come i due si siano accordati per ingannare la redazione del dating-show di Maria De Filippi. La stessa conduttrice nella puntata in onda oggi, cercherà di far capire con i dovuti modi, che i due dovranno abbandonare il programma, dopo l'ennesima presa in giro ai danni dalla trasmissione.

Animi surriscaldati anche per Ida Platano, la quale venuta a conoscenza che il suo ex Riccardo sta frequentando Roberta, si lascia andare ad un pianto disperato.

Uomini e donne, Gian Battista e Claire cacciati da Maria De Filippi: 'Non sono una cretina'

La puntata del trono over in onda oggi pomeriggio su canale 5, si aprirà dunque con il proseguio di ciò che è accaduto ieri, dopo la segnalazione su Claire e Gian Battista.

Le gravi accuse nei loro confronti, sono piovute dopo un video inviato da un telespettatore a Gianni Sperti in cui si vedono i due mettersi d'accordo su cosa dire in puntata per allungare la loro permanenza nel programma. Un fatto che porta alla luce un nuovo inganno ordito ai danni della redazione e della stessa Maria De Filippi, la quale si vede di nuovo presa in giro dopo la ben nota vicenda della Affi Fella e quella più recente riguardante Armando e Noel. Stando agli spoiler, oggi pomeriggio assisteremo al discorso della conduttrice ai due "impostori", durante il quale la De Filippi dichiarerà apertamente di "non essere una cretina" e facendo capire a Claire e Gian Battista di dover lasciare il programma.

U&D spoiler puntata odierna, Ida in lacrime per Riccardo

Dopo la bufera legata a Claire e Gian Battista, al centro dello studio di Maria De Filippi si siedono Riccardo e Roberta, i quali da qualche tempo hanno cominciato a frequentarsi.

La dama dichiara di aver passato tre giorni insieme al cavaliere e queste parole scatenano la reazione della ex fidanzata di Guarnieri, Ida Platano, la quale si intromette nella loro conversazione sino ad arrivare ad una pianto disperato e uscire dallo studio. Non è nuovo il fatto che la bresciana provi ancora dei forti sentimenti per l'ex compagno e ciò che vedremo nella puntata in onda oggi 5 febbraio ne è la testimonianza. Sarà poi Riccardo ad uscire dallo studio per raggiungere Ida abbracciandola e tentando di consolarla.

Non resta ora che attendere le prossime puntate di Uomini e donne per scoprire cosa succederà tra Ida, Riccardo e Roberta e le reazioni di Gian battista e Claire dopo la cacciata dal trono over.