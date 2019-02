Annuncio

Continua il successo della soap opera italiana 'Un posto al sole', in onda da oltre vent'anni sul piccolo schermo e che riesce ad appassionare i telespettatori grazie alla capacità di trattare argomenti svariati con la dovuta leggerezza. L'attenzione principale delle prossime puntate verrà rivolta intorno al personaggio di Adele che cerca di lasciarsi il passato alle spalle per dare inizio a una nuova vita, sostenuta dall'aiuto di Giulia e Ornella. Le anticipazioni degli episodi trasmessi su Rai 3 da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano inoltre che Serena si sentirà sotto pressione dopo aver ricevuto una telefonata da parte della cugina. Quest'ultima vorrà concludere la difficile pratica riguardante la divisione dell'eredità con la signora Sartori.

Serena alle prese con la questione dell'eredità di suo padre

La moglie di Filippo (Michelangelo Tommaso) rimarrà scossa di fronte al comportamento dei parenti di suo padre, il cui unico scopo è di mettere le mani su cospicue somme di denaro perché inclusi nel testamento di famiglia. La donna vivrà momenti difficili e farà i conti con il dispiacere di aver conosciuto per poco tempo il genitore. Ciro farà sempre più parte della famiglia di Franco, che deciderà di aiutare. Alex nutrirà la speranza di far colpo su Vittorio, nonostante sappia che il piano del ragazzo sia volto a riconquistare Anita. La giovane grafica è indecisa poiché si avvicina il Carnevale e non ha ancora scelto un abito adatto da indossare.

Vittorio, dal canto suo, deciderà di accompagnare la "finta fidanzata" alla festa in discoteca per suscitare la gelosia dell'ex compagna ma tale piano non otterrà gli effetti sperati.

Manlio torna a pressare la moglie

Franco accorrerà in aiuto di Angela, dopo aver saputo che la donna si trova in difficoltà avendo avuto un guasto alla macchina. Ciro continuerà le indagini per mettersi sulle tracce di Prisco (Fabio De Caro). Nel frattempo, Niko si convincerà che Susanna abbia troppe responsabilità sulle spalle dopo la crisi dei genitori e non saprà in che modo far fronte alla situazione della compagna. Adele vorrà trovare un equilibrio nella sua vita mentre Ornella (Marina Giulia Cavalli) in modo inaspettato, si troverà alle prese con un periodo di depressione.

Manlio, invece, tornerà a pressare la moglie, costretta a una prendere una decisione dolorosa per il futuro, mentre Arianna non abbandonerà un vecchio sogno. Infine Raffaele lascerà Palazzo Palladini per recarsi a Torino, rincuorato da Renato.