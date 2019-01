Annuncio

L'ultima settimana del mese di gennaio, con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' [VIDEO], continua a porre l'attenzione intorno alla questione amorosa riguardante il personaggio di Vittorio Del Bue. Quest'ultimo non nasconde le sue sofferenze d'amore perché non è mai riuscito a dimenticare la fine della relazione con Anita e lo stesso periodo complesso è attraversato dall'amico Patrizio. Il figlio di Guido ha chiesto aiuto ad Alex per sapere delle novità su Anita, ma la ragazza sembra stanca di venire incontro alle richieste del radiofonico.

Le anticipazioni delle trame delle puntate fino a venerdì 1 febbraio, sottolineano quanto Alex non abbia intenzione di proseguire nel ruolo di detective per essere gentile nei confronti di Vittorio.

Inoltre, Alex è colta in flagrante da Anita al punto dall'essere costretta a diventare la complice della figlia di Luca Grimaldi. Nel frattempo, Valerio deve fare i conti con il ritorno nella sua vita dell'ex moglie, intenzionata a recuperare il rapporto con Vera: Simona, però, potrebbe anche cercare di ricucire il legame con il Viscardi. La donna è anche conscia del fatto che il fratello di Veronica ha ereditato tutto il patrimonio delle imprese mentre Elena riceve delle rassicurazioni da parte del compagno.

Arriva l'ex moglie di Valerio, Angela alle prese con il passato

Nel frattempo, Michele è motivato nel proseguire con le sue idee, dopo essere venuto a sapere del gesto di ribellione di uno degli amici di Mimmo: così decide di non dare ascolto alle direttive di Scheggia.

Anita, invece, scopre che Alex ha ricevuto da Vittorio la richiesta di tenerla d'occhio mentre Elena fa i conti con un cambio d'umore di Valerio. La preoccupazione del Viscardi è dovuta all'arrivo di Simona nella sua vita, ritorno che può provocare delle complicazioni nel rapporto tra l'uomo e la figlia di Marina. Angela, dal canto suo, ricorda una parentesi difficile del suo passato, un pensiero che getta nello sconforto la moglie di Franco.

Elena comunica la notizia a Valerio

Inoltre, Elena scopre il motivo dell'improvviso malore ma non sa se sia il caso di informare della situazione il compagno; Michele, invece, riceve il video che potrebbe far comprendere la verità. La figlia di Marina cade nello sgomento dopo essere rimasta stranita dall'atteggiamento sfuggente [VIDEO] del fidanzato, al quale ha rivelato di aspettare un bambino. La convivenza tra Renato e Raffaele, invece, si fa sempre più esplosiva mentre Ferri vuole incontrare di nuovo Vera sebbene abbia paura di non essere pronto per rivedere l'ex compagna.