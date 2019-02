Annuncio

Il cartone animato adrian era sicuramente uno degli eventi televisivi più attesi di quest'anno. Tanti attesa, tanti spot (ad alto volume), tante notizie ed alcune di esse infondate ma che certamente aumentavano l'hype per quella che Mediaset pubblicizzava come "Serie evento". Eppure dopo il debutto qualcosa è andato storto e la fiducia dei telespettatori è scesa sempre di più, fino a toccare livelli di share veramente bassi e per nulla degni per un fuoriclasse come adriano celentano.

Ascolti deludenti

In molti, nella puntata di debutto, si aspettavano nello show di anteprima al cartone la presenza del Molleggiato in carne ed ossa, cosa che è effettivamente avvenuta ma solo per pochi minuti e senza alcuna esibizione canora.

La prima puntata dello show, andata in onda il 21 gennaio su Canale 5, ha realizzato quasi 6 milioni ed il 21% di share, con il cartone al 19%, ma dalla puntata seguente gli ascolti sono crollati, fino al disastro di lunedì 28 gennaio con picchi negativi del 10%. Nella terza puntata Adriano Celentano sul palco ha scherzato in merito al flop di ascolti, affermando "Ho sabotato gli ascolti di Canale 5 e voglio sabotare l'audience per altre sei volte", durante la confessione davanti a Nino Frassica nel ruolo di frate. Intanto dalla prossima settimana Adrian cambierà giorno di messa in onda, complice la prima tv dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano su Rai 1.

Montalbano fa scappare Celentano

Dall'11 febbraio Rai 1 trasmetterà i nuovi episodi, in due puntate, de Il Commissario Montalbano, serie tv di grande successo che compirà 20 anni dalla sua prima messa in onda e ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri.

La serie è sempre stata molto seguita e, negli ultimi anni, è solita toccare i 10 milioni di spettatori e superare il 40% di share. Lo scorso anno l'episodio "La Giostra degli Scambi" ha segnato il record assoluto del 45%. Un concorrente molto forte per Adrian, che per questo motivo si sposterà nella serata del martedì a partire dal 12 febbraio. C'è da dire che, tale giorno della settimana non sarà meno preoccupante in quanto andrà in onda, sempre in prima tv, il film sulla vita della cantante Mia Martini "Io Sono Mia", con la protagonista interpretata da Serena Rossi. L'11 febbraio, il prime time di Canale 5 sarà occupato dalla prima tv del film Kong: Skull Island, inizialmente destinato ad Italia 1. Sarà sicuramente curioso vedere se il cartoon con protagonista l'interprete di Azzurro e Il Ragazzo della Via Gluck beneficerà del cambio di collocazione o meno.