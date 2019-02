Annuncio

Volto storico del Trono Over di Uomini e donne, Giorgio Manetti lo scorso anno ha deciso di lasciare la trasmissione condotta da Maria De Filippi. E se da un lato molti telespettatori continuano ad ammettere di sentire molto la sua mancanza, dall'altro lui sembra essere ancora convinto della sua decisione, preferendo guardare in avanti a nuovi progetti lavorativi. Dopo la fine della sua partecipazione al dating show, infatti, il "Gabbiano" si è occupato della sua agenzia di organizzazione di eventi, continuando a strizzare l'occhio anche alla televisione. È, infatti, una presenza costante nell'emittente toscana Rtv38 dove ogni lunedì sera parla di moda all'interno del programma Tadà. Ma, come rivelato in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, sono anche altre le aspirazioni per il futuro, con il desiderio di tornare nella televisione che conta.

Giorgio Manetti sogna di diventare attore o opinionista

Dopo l'addio a Uomini e donne, Giorgio Manetti non ha mai pensato di tornare sulla sua decisione presa in precedenza. A precisarlo è lui stesso nella recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. In essa, il cavaliere fiorentino ha spiegato di non avere alcun interesse verso il programma che ha smesso di seguire. Lo scorso anno si è sentito attaccato ingiustamente con delle logiche che non ha mai compreso e che avrebbe voluto chiarire con la stessa Maria De Filippi. Manetti sogna comunque di continuare la collaborazione con Canale 5, magari nel ruolo di opinionista di Barbara d'Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque. Non sembrano, invece, esserci dei presupposti per la partecipazione all'Isola dei famosi, di cui si è parlato per anni anche se in realtà non c'è mai stato un vero accordo.

Tra le aspirazioni per il futuro, il "Gabbiano" ha anche parlato del sogno di diventare un attore di telenovelas, sfruttando l'ottima conoscenza della lingua spagnola ottenuta grazie al suo soggiorno in Messico. Non disdegnerebbe anche un ruolo nel mondo della fiction, a patto che si tratti di un film drammatico.

L'amore per Giorgio Manetti

Sono passati diversi mesi dalla fine della sua avventura a Uomini e donne e in questo periodo Giorgio Manetti ha finalmente trovato l'amore che cercava all'interno del programma condotto da Maria De Filippi. Qui, come ricorderete, aveva frequentato per diversi mesi Gemma Galgani anche se poi la relazione si era conclusa bruscamente, tra le polemiche. Sebbene preferisca tenere il più possibile riservata questa relazione sentimentale, il cavaliere fiorentino ha raccontato qualche dettaglio sulla sua compagna nell'intervista di Nuovo Tv.

In essa, ha spiegato che si tratta di una signora di 53 anni, originaria della provincia di Bolzano, per questo è bionda e con gli occhi azzurri. Ha quindi precisato di avere fatto coppia con lei già dal 2007 al 2009 e di essersi riavvicinato a partire dallo scorso giugno. Da allora hanno ripreso a frequentarsi e ora vivono insieme in una zona molto bella e rilassante, nelle colline sopra Firenze.