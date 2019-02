Annuncio

Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi, con l'inviato in Honduras, Alvin e la partecipazione in studio delle opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti.

La love story di Soleil e Jeremias

Nel corso della settimana, le telecamere presenti sull'Isola hanno catturato delle immagini molto interessanti che saranno mandate in onda e saranno commentate dalla Gialappa's Band, durante la puntata di questa sera. Intanto, la leader del gruppo di questa settimana è stata Soleil Sorgè che vincendo la prova del fuoco, ha avuto la possibilità di portare con sé sull'Isla Bonita un altro naufrago e ovviamente lei ha scelto Jeremias con il quale ha una storia d'amore sull'Isola.

I due giovani, lontani dagli altri naufraghi si sono dati a grandi momenti di passione e sicuramente, questa sera saranno discussi in studio. Altro argomento di dibattito di questa sera è sicuramente la vita sentimentale passata della Sorgè che oltre ad aver avuto una storia con Luca Onestini, ha avuto anche un flirt più recente con l'ex allievo della scuola di Amici di Maria de Filippi, Mattia Briga. La Sorgè sta creando molti malumori tra i naufraghi che iniziano a pensare che il suo sia un personaggio costruito per arrivare fino in fondo al programma.

Ariadna Romero scoppia in lacrime

Inoltre, questa sera in studio, la padrona di casa Alessia Marcuzzi chiederà al fratello di Cecilia e Belen Rodriguez un chiarimento riguardo alla questione con la modella cubana Ariadna Romero.

Infatti, quest'ultima è scoppiata in lacrime dopo che Jeremias Rodriguez le ha fatto una domanda ritenuta troppo spinta, al limite dell'offensivo, che ha indispettito la stessa Soleil. Intanto, a mostrare una forte attrazione per la cubana è l'ex calciatore e procuratore sportivo algerino Ghezzal, ex di Siena e Bari.

Riccardo Fogli tradito dalla moglie?

Secondo le ultime indiscrezioni, la moglie di Riccardo Fogli lo avrebbe tradito in Italia e adesso quest'ultima è pronta a sbarcare in Honduras per raccontare la verità su questa storia. Karin Trentini quindi, potrebbe anche essere una nuova naufraga e partecipare al programma insieme al marito. Durante, la sesta puntata dell'Isola vedremo i nuovi naufraghi che finiranno al televoto e scopriremo chi sarà l'eliminato tra Luca (ex allievo della scuola di Amici), Marco Maddaloni e la vincitrice di Saranno Isolani, Giorgia Venturini.