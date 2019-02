Annuncio

Proseguono gli intrighi dello sceneggiato iberico “Il Segreto”, sempre in onda su Canale 5 alle 16.30 dalla domenica al venerdì. Le anticipazioni delle puntate che avranno modo di vedere i telespettatori spagnoli questa settimana, preannunciano dei nuovi colpi di scena. Saul Ortega rischierà di macchiarsi le mani di sangue, dopo quanto accaduto durante il salvataggio dell’amata Julieta Uriarte, che ha avuto un terribile esito. Il fratello di Prudencio verrà minacciato nella piazza della città dal figlio minore di Molero. Maria Castaneda e il new entry Roberto Sanchez, invece diranno una grossa bugia a Francisca Montenegro e Fernando Mesia. La moglie di Gonzalo Castro e il cubano, faranno credere alla matrona e al figlio del defunto Olmo che rimarranno nel quartiere spagnolo.

Pedro Molero provoca Saul, Elsa riceve una chiamata misteriosa

Negli episodi che verranno trasmessi su “Antena 3” dal 24 febbraio all’1 marzo 2019, il Santacruz dopo aver assistito alla provocazione di Pedro Molero nei confronti di Saul Ortega per aver difeso Julieta, temerà che il suo amico possa commettere una pazzia. Quest’ultima scioccata e molto spaventata per quello che è successo, cercherà di fermare l’ira del marito. Intanto Antolina offrirà il suo aiuto al dottor Alvaro, per sedurre Elsa. In realtà il vero obiettivo del nuovo medico di Puente Viejo sarà quello di impossessarsi di tutta l’eredità della Laguna. Nel frattempo Fernando si scaglierà contro Francisca, per aver rivalutato Roberto.

In particolare la dark lady esulterà di gioia, perché apprenderà che Maria e il cubano hanno acquistato una casa situata vicino alla sua villa. Successivamente Isaac avrà un incidente proprio quando riceverà la visita di Matias. Elsa dopo aver accolto al dispensario il Guerrero per curarlo, riceverà una telefonata misteriosa. Purtroppo l’inaspettata alleanza tra Alvaro e Antolina rischierà di far cadere in rovina Elsa.

L’indecisione di Elsa, l’inganno di Maria e Roberto

L’intento dell’ex domestica ovviamente sarà quello di far allontanare in modo definitivo la rivale in amore dal marito. Intanto il dottor Fernandez escogiterà un piano contro Antolina e la Laguna con la complicità dei suoi scagnozzi.

Quest’ultima dopo aver ricevuto un regalo da Alvaro, dirà a Consuelo di provare di qualcosa simile all’amore per il medico. In seguito Mauricio pur avendo ricevuto una missiva da parte di Fè, non riuscirà ad essere felice. Elsa chiederà al dottor Fernandez di aver bisogno di tempo, per poter rispondere alla sua proposta di matrimonio. La Laguna sarà ancora indecisa dal punto di vista sentimentale, perché nella sua mente ci sarà ancora il Guerrero. Intanto si scoprirà che Roberto e Maria si sono presi gioco della Montenegro e del Mesia. Nello specifico la figlia di Emilia e Alfonso e il cubano progetteranno la loro fuga dal quartiere iberico, facendo credere alla matrona e a Fernando di aver rinunciato a partire. Per finire la Castaneda si recherà nel luogo prestabilito prima di affrontare il viaggio con Esperanza e Beltran, rimanendo senza parole, perché il Sanchez la farà attendere più del previsto.