Annuncio

Annuncio

Attimi di paura per la neo coppia del trono classico di Uomini e donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due sono stati coinvolti in un incidente in autostrada. A renderlo noto è stato proprio l'ex tronista milanese il quale, poche ore fa, ha dato sfogo pubblico alla sua ira. Lorenzo è molo furioso con il conducente dell'altra vettura, ovvero il protagonista, responsabile dell'incidente che lo avrebbe tamponato. La persona in questione, infatti, si sarebbe allontanata dal luogo del sinistro.

'Un viaggio rovinato', lo sfogo di Riccardi su Instagram

Fortunatamente, a parte tanta paura e qualche piccola contusione, la coppia sembra star bene. L'incidente che ha coinvolto Claudia e Lorenzo non avrebbe causato serie conseguenze fisiche a nessuno dei due, ma soltanto danni all'automobile.

Annuncio

Secondo il racconto di Riccardi su Instagram, stava percorrendo l'autostrada in direzione Milano ed insieme a lui viaggiava la sua Claudia. I due stavano semplicemente raggiungendo il capoluogo lombardo per trascorrere qualche giorno di relax. "Un viaggio che è stato rovinato": ha così esordito il ragazzo sul social.

'Voglio ringraziare colui che mi ha tamponato', dice con amara ironia l'ex tronista

"Volevo ringraziare colui che mi ha tamponato mentre ero in autostrada, si è fermato in una zona di sosta dicendomi di voler risolvere la situazione in autogrill, ma ha pensato bene di andarsene" ha fatto sapere Lorenzo che ha voluto rendere noto ai followers di aver riportato qualche conseguenza fisica dall'urto.

Annuncio

I migliori video del giorno

"A me fa male troppo la schiena, a lei non vi dico nemmeno" ha dichiarato, accusando dolori corporei e rivelando, inoltre, che anche Claudia non si trova in un'ottima forma fisica.

I fan attendono il 'confronto a tre' con Giulia

Intanto cresce l'attesa per il confronto tra Claudia, Lorenzo e Giulia Cavaglià la cui registrazione è avvenuta questa settimana presso gli studi del dating show. Come noto, la "non scelta" dal tronista è divenuta, a sorpresa, la nuova tronista di Uomini e Donne. Ieri pomeriggio la ragazza ha cominciato, in studio, il suo nuovo percorso televisivo. Le novità inerenti alla registrazione avvenuta ieri sarebbero tante: tra l'altro anche Teresa Langella ha preso parte alla puntata, invitata dalla produzione, per parlare di tutti gli sviluppi che l'hanno rivista protagonista insieme ad Andrea Dal Corso.

Annuncio

Quest'ultimo vorrebbe recuperare il rapporto con la ragazza, nonostante l'abbia rifiutata nel momento della scelta.