Un'altra avvincente puntata della fortunata Serie TV "Che Dio ci aiuti 5" è ricca di sorprese e di avvenimenti. Nell'ottava puntata della fiction, in onda giovedì 7 marzo su Rai 1, le vicende si susseguono e si intrecciano nel Convento degli Angeli. Le anticipazioni Tv di questa seguitissima fiction ci regalano delle dritte sulle vicende di Ginevra, futura suora che dovrà risolvere i suoi problemi con il padre. Nico dovrà scegliere quale ragazza amare e Azzurra cercherà di superare la morte del marito, per vivere il presente felicemente con Athos. Il tutto è come sempre avvolto in un'atmosfera piacevole, ricca di sensibilità e di calore che solo i protagonisti di questa serie Tv sanno regalare.

Spoiler episodio 15 'Attenti al lupo'

Nel convento degli Angeli Suor Angela è in continuo movimento, tutta presa nel rassicurare e risolvere i problemi altrui. Tante sono le situazioni che i protagonisti della fiction vivono nel quotidiano, abbiamo appurato nelle puntate precedenti di "Che Dio ci aiuti 5" che Ginevra è in lotta con un passato che non riesce a superare e non vuole cancellare. Il padre di Ginevra era un violento e quando la ragazza era piccola, ha ucciso la madre, andando poi in carcere. La ragazza è cresciuta sentendo la mancanza della madre e serbando rancore nei confronti del padre. In quest'episodio suor Angela sarà molto presa nell'aiutare Ginevra, poiché il padre sarà rimesso in libertà.

La giovane novizia non riesce a perdonare il genitore, non riesce a gestire la situazione delicata in cui si trova e rischia di commettere una sciocchezza, mossa dalla rabbia che prova nei confronti dell'assassino della madre. Sarà Nico a fermare la ragazza e a salvarla. Intanto l'avvenimento lega e coinvolge ancora di più i due giovani, ma Nico è fidanzato con Maria, la nipote di suor Costanza. Anche Gabriele è molto vicino a Teodora, la madre delle gemelline, dopo aver saputo una verità celata a Valentina. E Azzurra? Come al solito la giovane si mette nei guai e dovrà recuperare i soldi del compagno Athos, spesi dalla sua carta di credito.

Episodio 16 che Dio ci aiuti 5 intitolato 'Il linguaggio dei segni'

Stavolta Elena Sofia Ricci, nei panni di una dinamica suor Angela, dovrà aiutare una famiglia molto segnata da vicende dolorose e anche Pietro interverrà per risolvere la situazione.

E' proprio in tale frangente che si scoprirà come Pietro abbia deciso di intraprendere la carriera di medico, facendone una missione di vita per superare un suo dramma interiore. Intanto Nico dovrà prendere una decisione importante e personale sulla situazione sentimentale con Maria. Adesso che finalmente ha le idee più chiare, il giovane confiderà solo a Ginevra la decisione presa. Athos, proprio adesso che ha familiarizzato con Emma, decide di partire. Il bell'imprenditore prova ancora dei sentimenti per Azzurra, ma è stato rifiutato da lei perché la giovane non se la sente di intraprendere una nuova relazione. Adesso che la partenza di Athos è imminente, Azzurra vivrà un subbuglio di emozioni, proprio ora che si stava riavvicinando al padre di Emma. La ragazza ricordiamo che non ha ancora superato la morte del marito Guido, sente molto la sua mancanza ed è bloccata dal vivere felicemente il presente con Athos, suo ex amore. Adesso che sa di non poterlo più rivedere, magari cercherà di trattenerlo e di fargli cambiare idea circa la partenza. Altre novità e sorprese le scopriremo insieme nelle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 5, precedute come sempre da un intrigante spoiler che anticipa un po' gli avvenimenti avvincenti del convento degli Angeli e dei suoi protagonisti.