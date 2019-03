Annuncio

Andrea Dal Corso è salito alla ribalta del Gossip italiano per essere stato corteggiatore di Mara Fassone prima e Teresa Langella poi. Ma anche per essere stato tentatore di Martina Sebastiani a Temptation Island. La ragazza, all'epoca fidanzata, era letteralmente crollata sotto il colpi del savoir-faire del ragazzo originario di Mirano. Qualche settimana fa, a Uomini e donne, è andata in onda una delle scelte più discusse della storia del popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi, culminata con il rifiuto di Andrea dopo essere stato scelto da Teresa. In una delle ultime registrazioni di U&D, Andrea ha cercato di riconquistare la fiducia di Teresa dandole il suo numero di telefono.

Ma una segnalazione proveniente da Martina Sebastiani potrebbe gettare Andrea nel caos: secondo la ragazza, Dal Corso le avrebbe mandato vari messaggi dopo il rifiuto dato a Teresa.

Martina attacca il suo ex tentatore

Nel suo profilo Instagram Martina, rispondendo al commento di una fan, ha raccontato di essere stata cercata da Andrea subito dopo la messa in onda della scelta e lo ha attaccato con parole al vetriolo: ''Subito dopo la messa in onda della scelta mi ha mandato un messaggio dicendomi che non provava un sentimento al tal punto da poter dire sí. Da me ha trovato un muro e gli ho ribadito il mio ''disprezzo'' nei suoi confronti. Forse ha trovato il modo per ripulirsi dalle figuracce''.

A queste durissime accuse ha risposto immediatamente Dal Corso con una diretta nella quale si è difeso dicendo di voler conoscere Teresa al di fuori del programma, cambiando idea dopo il no di qualche settimana fa. Poi ha ammesso di aver scambiato qualche messaggio con Martina Sebastiani, ma esclusivamente per difendersi dalle accuse che la ragazza gli aveva mosso all'indomani della scelta di Teresa. ''Sto facendo questa diretta per Teresa. Datemi pure del falso, voglio solo che lei capisca chi ha davanti'', le parole pronunciate dall'ex corteggiatore. Martina ha replicato accusando ancora una volta Andrea di poca sincerità per poi chiudere l'argomento etichettandolo come ''triste capitolo'' della propria vita.

Andrea ci riprova con Teresa

Ieri giovedì 28 febbraio Teresa e Andrea sono stati ospiti nella registrazione di Uomini e Donne: Dal Corso ha cercato di riconquistare la fiducia di Teresa giustificando il suo rifiuto dopo la scelta: ''Sono andato a casa di Teresa ma lei non c'era perché era impegnata nella scelta di Ivan''. Poi, dopo essersi recato da Teresa nel castello, sarebbe avvenuta una vera e propria esterna tra di loro nella quale Andrea avrebbe cercato di riconquistarla trovando, per il momento, un rifiuto da parte della ex tronista napoletana.