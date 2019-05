I preparativi delle nozze di Hope e Liam saranno grandi protagonisti delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 26 maggio all'1 giugno. Dopo che Steffy ha rinunciato alla competizione con la Logan non vi sarà più nessun ostacolo per la neo-coppia, che confermerà il desiderio di convolare a nozze il prima possibile.

Ma a sorpresa anche la Forrester verrà inclusa nella lista degli invitati. Insieme al triangolo, ormai archiviato, le prossime puntate della soap si concentreranno su altri personaggi: Katie e Thorne faranno ormai coppia fissa, ma un loro incontro romantico verrà interrotto senza preavviso da Bill. Le novità riguarderanno anche Zoe e Xander, che proprio come temuto da Emma vivranno un momento di forte emotività e si scambieranno un bacio appassionato.

Anticipazioni Beautiful: Hope invinta Steffy al suo matrimonio

Beautiful anticipazioni: la proposta di Hope a Steffy

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana confermano la decisione di Steffy di andare avanti con la sua vita senza un uomo al suo fianco. Ridge sarà orgoglioso dell'annuncio della figlia anche se non potrà fare a meno di essere preoccupato delle conseguenze del suo gesto. Anche Hope e Liam apprezzeranno l'apertura della Forrester nei confronti della loro unione. E mentre la notizia del loro fidanzamento si diffonderà all'interno delle rispettive famiglie, la coppia preciserà con Steffy il proprio desiderio per il futuro: coinvolgere lei e la piccola Kelly nella loro famiglia.

A conferma di questa volontà arriverà anche una proposta inaspettata della Logan alla sua storica rivale. Archiviata definitivamente l'ascia di guerra, Hope chiederà a Steffy di partecipare alle imminenti nozze con Liam. La notizia sconvolgerà la Forrester che mai si sarebbe aspettata un invito simile. Il futuro sposo invece dovrà decidere il nome del suo testimone e la scelta, ancora una volta, ricadrà sul fratello Wyatt.

Trame Beautiful: Zoe e Xander si baciano

Non ci saranno solo Hope, Liam e Steffy nelle puntate di Beautiful in onda dal 26 maggio all'1 giugno su Canale 5.

Le anticipazioni svelano che Zoe ringrazierà Xander per il suo appoggio e si farà consolare da lui. Le emozioni a questo punto avranno il sopravvento e la coppia si scambierà un bacio appassionato, proprio come Emma aveva temuto fin dall'inizio. Katie e Sally incontreranno Thorne e Wyatt al Bikini bar dove la rossa stilista esprimerà la sua opinione sulle relazioni appena nate. Alla fine della serata, Katie e Thorne rientreranno a casa pensando ad una serata romantica.

Ma proprio quando staranno per salire in camera da letto, verranno interrotti da Bill, che riporterà Will prima del tempo pattuito, dato che il bambino sentirà la mancanza della mamma.