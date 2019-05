Steffy Forrester è stata l'indiscussa protagonista delle puntata italiane di Beautiful degli ultimi giorni. La sua decisione di non sposare Bill e di scegliere se stessa ha ottenuto applausi e riconoscimenti dai telespettatori: la figlia di Ridge ha dimostrato che non ha bisogno di un uomo per essere felice e che si può comunque sorridere grazie al proprio ruolo di mamma e donna in carriera.

Pubblicità

Pubblicità

Impossibile a questo punto fare a meno di chiedersi se questa decisione verrà mantenuta anche nei prossimi mesi o se Steffy cambierà subito idea, correndo di nuovo da Liam. In tal senso, le anticipazioni confermano che non ci sarà alcun capovolgimento di fronte. Al contrario: la madre di Kelly sarà felice della sua nuova vita, arrivando persino a sostenere il matrimonio di Liam e partecipando alla cerimonia stessa.

Beautiful anticipazioni: Steffy alle nozze di Liam e Hope

Basta correre dietro ad un uomo eternamente indeciso: nelle puntate italiane di Beautiful, Steffy ha preso la sua posizione nei confronti di Liam e di Bill.

Anticipazioni Beautiful: Steffy presente alle nozze di Liam

Stando a quanto riportano le anticipazioni della prossima settimana, sarà lei stessa a consigliare al rampollo Spencer di sposare subito Hope. A suffragare tale idea, consegnerà alla coppia il suo anello di fidanzamento che la Logan in un primo momento accetterà, anche se successivamente lo restituirà alla sua legittima proprietaria. Liam ascolterà il consiglio della sua ex fidanzata e chiederà a Hope di sposarlo. Lei sarà indecisa ma dopo breve riflessione accetterà.

Pubblicità

Non passerà molto tempo prima che le nozze vengano celebrate davanti ad amici e parenti. Tra gli ospiti non potrà mancare Steffy, bellissima e sorridente in compagnia della piccola Kelly.

Trame italiane Beautiful: Taylor accompagna Steffy

Steffy Forrester parteciperà alle nozze di Liam, pur nella consapevolezza dei sentimenti che continuerà a provare per lui. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che chiederà a Taylor di accompagnarla all'evento, per cercare di tirarla su di morale nella difficile circostanza.

Ma se Steffy apparirà tranquilla davanti al 'sì' di Liam e Hope, non si potrà dire la stessa cosa della psichiatra. La Hayes finirà per avere un diverbio con Brooke a causa delle diverse vedute nei confronti delle figlie. La discussione si sposterà presto in cucina e qui accadrà una delle scene trash più divertenti degli ultimi tempi. Le due storiche rivali finiranno per essere protagoniste di una guerra di torte, buttandosi i dolci in faccia e sporcando i bellissimi abiti da loro indossati.

Pubblicità

Ciò non basterà per rovinare le nozze, che si concluderanno senza ulteriori intoppi. Per assistere ai 'veri' problemi dei neo-coniugi Spencer i fan dovranno attendere il parto di Hope nell'isola di Catalina.