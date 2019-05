È andata in onda ieri su Canale 5 la semifinale dell'edizione di Amici 2019, condotta come sempre da Maria De Filippi. In essa, sono stati proclamati i nomi dei quattro finalisti che si scontreranno la prossima settimana per aggiudicarsi l'ambito titolo del longevo talent show.

Ad avere la peggio è stata Tish, dopo un ultimo scontro con Vincenzo, ma la diciottenne ha comunque potuto sorridere grazie al premio Tim Music. Ad accedere alla finalissima sono stati Giordana Angi, Alberto Urso, Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo anche se i verdetti non hanno trovato tutti i giudici d'accordo e le discussioni si sono susseguite per tutta la durata della puntata. Ospiti in studio, tra gli altri, Antonella Clerici, Sabrina Ferilli, J-Ax, Renato Zero e la sempre pungente Loredana Bertè.

Amici 2019: Tish eliminata nella semifinale

Resoconto Amici, semifinale: Rafael primo finalista

La semifinale di Amici si è aperta con un "tutti contro tutti" durante il quale è stata la giuria ad esprimere la propria opinione. Ad avere la meglio sui colleghi è stato Rafael, che ha salutato commosso, tirando fin da subito un respiro di sollievo. La gara è proseguita tra gli altri compagni di avventura e nel secondo girone sono stati i cantanti a scontrarsi. Dopo la presentazione del tour di Renato Zero (nel quale sono già stati venduti 100 mila biglietti), Giordana e Alberto sono finiti a pari merito e alla fine è stata la Angi a conquistare la casacca dorata della finalissima.

Alberto, però, ha dovuto attendere solo qualche minuto di più: nel terzo girone, il cantante lirico si è scontrato con Vincenzo e Tish, riuscendo ad avere la meglio attraverso il televoto. A questo punto, sono rimasti in gara i soli Tish e Vincenzo, nella speranza di conquistare l'ultimo posto utile per la finalissima.

Semifinale Amici: Tish eliminata con il sorriso

Dopo un momento molto emozionante, nel quale Alessandra Amoroso ha letto una lettera a Maria De Filippi (ringraziandola per essere stata con lei una seconda mamma), la semifinale di Amici è proseguita con l'ultimo verdetto della serata.

Tish e Vincenzo si sono confrontati con prove di canto e ballo, ognuna delle quali è stata giudicata positivamente dalla giuria vip presente in studio oltre che dai maestri. Le carte, fin da subito, hanno dato l'impressione che potesse essere Vincenzo ad avere la meglio. Così è stato: il ballerino ha superato vittorioso il girone ma Tish ha comunque potuto sorridere. Tim Music le ha, infatti, riservato un premio di 20.000 euro e una borsa di studio.

Anche per Vincenzo è arrivato un riconoscimento inaspettato ovvero il contratto di Banca 5, che gli permetterà di vivere sei mesi a Londra per lavorare in una delle compagnie internazionali più importanti, la "Complexions Contemporary Ballet".