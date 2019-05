Si avvicina la fine di un'altra stagione del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il 21 maggio è avvenuta l'ultima registrazione del programma riguardante le vicende del trono over e che vedremo in onda nei prossimi giorni. Non sono ovviamente mancati i colpi di scena, tra litigi, addii e baci molto romantici.

Protagonisti di questa puntata sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri che fin dalle precedenti puntate avevano dimostrato di poter vivere un felice futuro insieme, ma a quanto pare non sarà così. Il cavaliere ha ammesso infatti di non provare nulla nei confronti della Platano che ovviamente è scoppiata in lacrime abbandonando immediatamente lo studio.

La dama torinese Gemma Galgani invece, sembra aver ritrovato nuovamente l'amore dopo le esperienze negative con Fabrizio Cilli e Rocco Fredella. La dama adesso sembra essersi avvicinata a Mario, dove in un esterna con il corteggiatore hanno avuto dei baci molto romantici.

Stando alle anticipazioni che trapelano online, nelle prossime puntate di Uomini e donne avremo l'ennesimo litigio tra Gemma Galgani e la rivale Tina Cipollari per quanto riguarda la secchiata d'acqua in testa alla Galgani. Successivamente si è passati all'esterna della dama con Mario.

I due sono andati insieme a giocare a bowling e poco tempo dopo si sono baciati. Mario ha colto l'occasione per dichiararsi in modo "romantico" alla dama affermando di essere l'acqua della doccia di Gemma.

I due poi si sono dati appuntamento alla Mole Antonelliana, dove si dice che sia il luogo adatto alle nuove coppie per potersi scambiare il primo bacio. Dopo la messa in onda dell'esterna di Gemma, Mario ha continuato a corteggiare la dama all'interno dello studio, regalandole delle orchidee e successivamente invitandola a ballare.

Anticipazione Uomini e Donne: Ida e Riccardo si lasciano

Maria De Filippi successivamente è passata alla coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La Platano ha accusato Riccardo delle sue dichiarazioni per il magazine ufficiale del dating show, e del fatto che non si sono visti per una settimana. Ha anche restituito il bracciale al cavaliere invitandolo a lasciare lo studio. Ida poi si è confrontata con Roberta Di Padua che le ha tolto qualche dubbio sull'intervista a sua volta rilasciata al magazine.

Poco dopo Maria richiama Riccardo in studio chiedendogli di spiegare perchè ha voluto che Ida tornasse.

Il cavaliere ha ammesso di provare qualcosa per la ragazza ma non al punto da essere innamorato. A questo punto Ida lascia lo studio in lacrime affermando che questa volta è davvero finita e che non darà un'altra possibilità al cavaliere.