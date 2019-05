Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo, alle prese con dei colpi di scena inaspettati.

Le sorprese non mancano all'interno del prodotto televisivo che vede al centro dell'attenzione i protagonisti della terrazza. Lunedi 20 maggio ha avuto inizio una nuova settimana che ha portato a una lite tra Filippo e la moglie per via dell'intromissione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Ferri è deciso a investire nel progetto del chartering. Le anticipazioni dell'appuntamento di mercoledì 22 maggio svelano che i coniugi Pergolesi non saranno capaci di chiarire le incomprensioni.

Un posto al sole anticipazioni puntata di mercoledì

Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) hanno provato a mettere alle spalle il passato ma, nonostante ciò, non riusciranno nel loro intento per una serie di problematiche pronte a complicare i piani.

La signora Pergolesi vuole andare avanti per la sua strada

Arianna non avrà intenzione di dimenticare l'idea legata alla scelta di portare la pistola al bar Vulcano per garantire maggiore sicurezza ed evitare ulteriori rapimenti che possano provocare delle complicazioni.

La donna non vorrà ritornare sulla propria decisione dopo che in passato è rimasta scossa dai furti e si è vista costretta a prendere il porto d'armi dopo una serie di riflessioni serrate. La signora Pergolesi si presenterà al caffè Vulcano con una sorpresa poco gradita che susciterà la rabbia di Andrea. Quest'ultimo rimarrà stupito di fronte al comportamento della consorte che porterà l'arma nel bar di Silvia (Luisa Amastucci).

Franco scopre tutta la verità sul conto dell'amico

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Ciro (Vincenzo Alfieri) che creerà dei sospetti nell'animo di Franco (Peppe Zarbo).

Quest'ultimo non ha mai creduto alla versione dei fatti raccontata dall'amico e si è reso conto dello strano atteggiamento di Angela (Claudia Ruffo). Franco comprenderà che il pugile si è preso una cotta per Angela e vorrà risolvere la situazione giungendo a un chiarimento con l'amico. Il padre di Bianca riterrà giusto affrontare Ciro che ha tradito la fiducia dell'uomo.

Marina non attraverserà un momento semplice per ciò che riguarda la vita lavorativa.

La signora Giordano sarà stanca del clima che si respira alle imprese Viscardi e vorrà trovare una soluzione per liberarsi della presenza di Alberto. Il legale continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato al posto di Roberto. Infine l'avvocato Palladini sarà deciso a chiarire il rapporto con la cameriera Clara.