Lo scorso weekend sono iniziate le registrazioni delle scelte dei tronisti di Uomini e donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La prima scelta registrata è quella del tronista pugliese Andrea Zelletta che ha trascorso il fine settimana in villa con le due corteggiatrici Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska.

Secondo le prime anticipazioni sono successe tante cose degne di nota che vanno sicuramente approfondite. Come sempre Andrea ha baciato appassionatamente entrambe le ragazze, ma non tutto è andato liscio come sperava, in quanto ci sarebbe stata una lite con Natalia. Il motivo sarebbe legati all'indecisione del tronista, ma sarebbero proprio le insicurezze sul suo reale interesse nei confronti della ragazza che l'avrebbero portato a litigare furiosamente.

Uomini e Donne anticipazioni: Andrea ha fatto la sua scelta e Natalia ha abbandonato la villa

Successivamente, dopo la lite il tronista si sarebbe rifugiato tra le braccia della corteggiatrice polacca e tra i due ci sarebbero stati tanti baci molto appassionati e il tutto ha probabilmente molto infastidito la Paragoni che ha quindi deciso di abbandonare la villa, senza essere seguita dal ragazzo.

Il week-end in villa dura solo un giorno

Ma stando sempre alla ultimissime indiscrezioni che sono trapelate, l'intero week end di Andrea Zelletta sarebbe durato pochissimo.

E' iniziato il venerdì in tarda mattinata e nella serata dello stesso giorno sarebbe già finito. Dunque, il fine settimana nella villa da sogno è stato davvero poco felice e segnato, in particolar modo, dalla lite tra Zelletta e Natalia Paragoni. Il tutto può essere confermato dal semplice fatto che quest'ultima, all'una di notte, era già attiva sui social e, in particolare, su Instagram già metteva diversi mi piace ad alcuni scatti che la immortalavano.

Dunque, visto che come noto all'interno della villa i protagonisti non possono portare i telefonini, va da sé che per Natalia il fine settimana da sogno fosse già terminato.

Quest'ultima ipotesi è molto probabile, visto e considerato che il giorno seguente la corteggiatrice è stata fotografata nella stazione di Lugano in Svizzera, dove si è recata a far visita ad una sua cara amica. Dalle foto Natalia appare rilassata e sorridente, dunque anche se il week-end è finito in anticipo è improbabile che tra lei e il tronista ci sia stata una rottura, come si era ipotizzato in un primo momento.

A questo punto, l'ipotesi più accredita è che la lite c'è stata, ma è probabile che sia stato lo stesso tronista a voler concludere in anticipo la registrazione del week-end per evitare ulteriori problemi e, magari, avere più tempo in solitudine per la sua scelta.