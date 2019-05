Manca sempre meno alla conclusione dell'edizione 2018/2019 di Uomini e Donne, il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I tronisti si preparano alla loro scelta definitiva: dopo circa quattro mesi, il percorso di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià è arrivato quasi alla sua conclusione ed è giunto il momento di fare il nome di colui o colei che continueranno a frequentare anche al di fuori del programma televisivo.

A differenza di quanto è avvenuto nella scorsa edizione di febbraio, la scelta di fine anno dei tronisti non avverrà nel Castello medievale e non andrà nemmeno in onda in prima serata su Canale 5. La novità è che i tronisti trascorreranno un intero weekend all'interno di una villa, per poi compiere la loro scelta negli studi di Mediaset.

La novità di quest'anno è il weekend in villa e la scelta in studio

Inoltre, l'autrice Raffaella Mennoia ha confermato sui social che il tronista Andrea Zelletta sarà il primo a trascorrere questo fine settimana con le sue corteggiatrici e ha anche confermato che il ragazzo ha raggiunto le due ragazze Klaudia Poznanska e Natalia Paragoni nella nuova villa.

U&D: anticipazioni sulla scelta di Andrea Zelletta in villa

Inoltre, nella giornata di ieri, sono iniziate le riprese di questo weekend e, come nelle scelte precedenti, le ragazze avranno la possibilità di vedere quello che farà l'altra con Andrea. Come vi abbiamo anticipato, stavolta il weekend non sarà in una villa medievale, ma in una più moderna, dotata di spa e piscina. La scelta, poi, andrà in onda al solito orario e non in prima serata come è successo per Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Andrea non sa ancora chi scegliere tra Klaudia e Natalia

Ovviamente, questo fine settimana sarà fondamentale per Zelletta per decidere con certezza chi continuerà a frequentare fuori dagli studi di Mediaset. Al momento, il ragazzo sembra non avere le idee chiare. Come si può vedere dalle Instagram Stories pubblicate dalla Mennoia, Andrea sembra molto pensieroso e preoccupato. Evidentemente questa preoccupazione è dovuta dal fatto che non sa ancora chi scegliere tra Natalia e Klaudia.

Va, inoltre, ricordato che questo sarà l'ultimo incontro tra il tronista e le sue corteggiatrici prima della registrazione della scelta che probabilmente avverrà negli studi Elios di Roma il prossimo lunedì 27 maggio. La registrazione funzionerà in modo normale con il pubblico presente in studio. Nello stesso giorno verranno registrate anche le scelte della tronista napoletana Angela e della tronista torinese Giulia. Non ci resta che attendere per scoprire nel dettaglio cosa succederà ai tronisti e quali saranno le loro scelte.