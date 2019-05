Anche questa volta, è stato Dagospia a riportare le anticipazioni di quello che ha detto Pamela Prati nell'intervista che ha rilasciato a Verissimo ieri pomeriggio. Oltre a confessare l'inesistenza di Mark Caltagirone, la showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin che è stata plagiata da qualcuno che le ha fatto credere che si sarebbe sposata con un uomo che avrebbe visto soltanto il giorno delle nozze.

Pamela Prati disperata davanti a Silvia Toffanin

Ieri pomeriggio, in uno studio vuoto, Pamela Prati ha confessato le tante bugie che lei e le sue ex socie hanno raccontato negli ultimi mesi.

Dagospia, infatti, ha riportato alcuni stralci dell'intervista che la soubrette ha rilasciato a Silvia Toffanin e che il pubblico potrà vedere sabato 25 maggio su Canale 5.

Le anticipazioni che tutti i siti di Gossip stanno pubblicando, fanno sapere che la sarda ha finalmente confessato che Mark Caltagirone non esiste, ma la colpa di tutto quello che è successo di recente non sarebbe affatto sua. "Sono stata plagiata", ha ripetuto più volte la sessantenne a Verissimo.

Anticipazioni Verissimo, la Prati: 'Avrei incontrato Mark il giorno delle nozze, sono stata plagiata'.

Ancora non sappiamo se la donna abbia puntato il dito contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, quel che è certo è che ha addossato la responsabilità di tutto quello che è accaduto a terze persone. Alla conduttrice Mediaset che le ha chiesto ulteriori spiegazioni sull'uomo che avrebbe dovuto sposare, la Prati ha detto: "Non l'ho mai visto né sentito al telefono".

La Toffanin ha domandato alla sua ospite come pensava di poter convolare a nozze con qualcuno che non ha mai conosciuto, e Pamela ha ribattuto: "L'avrei incontrato il giorno del matrimonio".

Lo stato d'animo della showgirl nel faccia a faccia che ha avuto con Silvia, era tutt'altro che sereno: la donna ha pianto disperatamente per tutto il tempo, e questo lo dimostrano un paio di foto che sono state pubblicate sul profilo Instagram ufficiale di Verissimo.

La Perricciolo in ospedale: Eliana non va a trovarla

Pamela Prati non è l'unica a vivere un periodo emotivamente molto difficile: come ha raccontato il sito di Fanpage ieri pomeriggio, la Perricciolo è stata ricoverata al policlinico Gemelli per abuso di farmaci.

Dopo aver sentito l'ex socia Eliana Michelazzo puntare il dito contro di lei a Live-Non è la D'Urso, la donna si sarebbe sentita male e un'ambulanza l'avrebbe condotta in ospedale la notte tra il 22 e il 23 maggio.

Al capezzale di Pamela, però, non c'è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne come molti siti avevano sostenuto: è stata la stessa romana, infatti, a smentire questo gossip in un video che ha pubblicato su Instagram alcune ore fa. "Io ho denunciato questa persona, quindi non sono lì con lei.

In questo momento sono a Milano", ha fatto sapere Eliana tramite i social network.