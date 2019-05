Mancano solo poche settimane alla fine della stagione 2018-19 ed il momento dei verdetti si avvicina per i tre protagonisti del Trono Classico. Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno poco tempo a disposizione per decidere il nome del corteggiatore preferito da continuare a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno definitivamente spente. A differenza di quanto accaduto al termine della prima parte della stagione, le scelte non dovrebbero andare in onda in prima serata: la voce negli ultimi giorni si è fatta insistente, dopo essere stata lanciata in anteprima dal sito Davide Maggio, e anche l'assenza di informazioni da parte dei canali ufficiali di Uomini e donne sembra condurre in questa direzione.

Anticipazioni Uomini e donne: attesa la scelta di Chiara Nasti

Per assistere alla caduta dei petali rossi, dunque, i telespettatori dovranno seguire le puntate pomeridiane e oggi, 7 maggio, si terrà la registrazione di una di esse. E, come lasciato intendere da Raffaella Mennoia in una sua recente Instagram Story, nell'appuntamento in studio di oggi potrebbe proprio avere luogo una scelta.

Anticipazioni: l'indizio di Raffaella Mennoia

La registrazione del Trono Classico di Uomini e donne era prevista inizialmente per il 6 maggio, ma poi è stata fissata al giorno successivo.

Pubblicità

L'annuncio è stato dato qualche giorno fa da Raffaella Mennoia in una Instagram Story dove, oltre a riportare la data dell'appuntamento in studio, è stato aggiunto un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: una foto riportante dei petali rossi. Considerando che proprio i petali sono il simbolo delle scelte, non è stato difficile associare tale scatto alla probabile decisione di uno dei protagonisti. È quindi subito partito il toto-nomi tra i fan del dating show di Maria De Filippi per cercare di capire chi, tra Angela, Giulia e Andrea, sia ormai prossimo alla fine del suo percorso televisivo.

Scelta a Uomini e donne: Angela Nasti favorita

I telespettatori di Uomini e donne dovranno attendere solo qualche ora per capire se ci sarà davvero la scelta nella registrazione di oggi 7 maggio o se Raffaella Mennoia ha dato una falsa pista. Se comunque la scelta ci sarà, tutto fa pensare alla decisione di Angela Nasti che sembra avere le idee molto chiare sui suoi corteggiatori. Le lacrime in studio a causa dell'assenza di Luca Daffrè hanno lasciato pochi dubbi sulla sua preferenza verso l'ex single di Temptation Island.

Pubblicità

E il viaggio a Milano, necessario per chiarire con lui, ha ulteriormente confermato come la tronista non abbia intenzione di perdere il bellissimo corteggiatore. La Nasti appare dunque la favorita in caso di scelta, mentre più confusi appaiono al momento i percorsi di Giulia e Andrea.