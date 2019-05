La stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne si sta avviando alla conclusione. Il 21 maggio è stata effettuata l'ultima registrazione che andrà in onda la prossima settimana su Canale 5, prima della pausa estiva. Nella registrazione è stata affrontata la questione 'Ida Platano e Riccardo Guarnieri' che hanno litigato per l'ennesima volta, soprattutto dopo che lui ha ammesso di non essere davvero innamorato.

Ampio spazio è stato dedicato anche a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con Mario: la dama ha confermato un certo interesse per il suo spasimante che si è anche abbandonato ad una dichiarazione audace nei suoi confronti. Sarà questo il punto di inizio di un rapporto che proseguirà anche durante l'estate? Considerando i trascorsi delle scorse stagioni, è davvero difficile pensare che la Galgani possa decidere di abbandonare il programma che l'ha resa celebre.

Anticipazioni Uomini e donne: una proposta spinta per Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla registrazione del 21 maggio, rendono noto che Gemma e Mario hanno trascorso insieme una serata al bowling. Tutto è andato per il meglio durante la loro uscita che è stata caratterizzata anche da alcuni baci a stampo, oltre che da un'affermazione audace del cavaliere. Lui, infatti, le ha detto di voler essere l’acqua della sua doccia per poterla toccare.

Alla fine dell'incontro, la coppia si è data un nuovo appuntamento sotto la Mole Antonelliana per darsi il loro primo bacio appassionato. Per sapere gli esiti di tale incontro romantico, però, i telespettatori dovranno attendere la prossima stagione, sperando in qualche aggiornamento nei social network della dama o del cavaliere.

Trono Over di Uomini e Donne: regalo e ballo per Gemma

È un peccato che Mario sia intervenuto a Uomini e Donne nella fase finale della stagione.

Dopo una complicata conoscenza con Rocco Fredella, che ha trovato l'amore conosciuto sui social network, Gemma Galgani sembra finalmente interessata ad un nuovo corteggiatore. Mario è riuscito a lusingarla fin dall'inizio e, nell'ultima registrazione, ha ulteriormente confermato la sua galanteria, presentandosi in studio con delle orchidee a forma di farfalla per la dama. La coppia ha anche avuto la possibilità di parlare per qualche minuto, ballando insieme.

Dunque l'estate potrebbe essere galeotta per l'inizio di una nuova relazione sentimentale, nata nel parterre del Trono Over. Difficilmente, ciò possa accadere per Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, nella stessa registrazione, hanno negato la possibilità di un ritorno di fiamma. La dama ha lasciato lo studio piangendo, dopo che lui ha spiegato le vere ragioni della sua richiesta alla redazione: non avendo trovato un vero interesse nei confronti delle altre dame, Guarnieri ha confessato di avere preferito Ida a loro, pur non essendo davvero innamorato di lei.