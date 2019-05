Il Trono Over di Uomini e donne chiuderà ufficialmente i battenti la prossima settimana. Il 21 maggio, infatti, è stata effettuata l'ultima registrazione dedicata a dame e cavalieri, durante la quale ci sono state diverse sorprese con altri addii, litigi, ma anche piacevoli ritorni in studio. È questo il caso di Luisa che, dopo avere abbandonato lo studio per la risposta ottenuta da Salvio, tornerà su richiesta proprio del cavaliere. Il lieto fine, invece, non arriverà per Ida e Riccardo che litigheranno per l'ennesima volta, soprattutto dopo che lui ammetterà di non essersi davvero innamorato. E, tra un addio e un ritorno, non potrà mancare lo spazio dedicato a Gemma Galgani e al suo positivo percorso di conoscenza con Mario.

Uomini e donne anticipazioni: il ritorno di Luisa

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News, nelle ultime puntate stagionali del Trono Over Gemma parlerà della sua esterna con Mario. Al bowling, tutto andrà per il meglio e ci saranno anche dei baci a stampo. La coppia si darà poi appuntamento sotto la Mole Antonelliana, luogo perfetto per il primo bacio appassionato. Nonostante le solite diatribe con Tina Cipollari, che non crederà ad un sincero interesse da parte della dama, i presupposti sembreranno buoni per la continuazione della frequentazione anche durante l'estate.

Anticipazioni Uomini e donne: addii e ritorni nell'ultima puntata stagionale

Ottime notizie giungeranno, invece, per Luisa e Salvio: quest'ultimo aveva espresso le sue perplessità sull'uscita insieme dal programma, ma tornerà indietro sui suoi passi. Ammetterà di non voler rischiare di perdere la dama e ballerà con lei al centro dello studio, dove la coppia si bacerà tra gli applausi del pubblico.

Ultima puntata Trono Over: cattive notizie per Ida e Riccardo

Difficilmente la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri proseguirà durante l'estate: è quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne sulle ultima registrazione della stagione, in onda la prossima settimana su Canale 5.

L'ex coppia si confronterà ancora al centro dello studio e alla fine, dopo una serie di battibecchi, lui sarà invitato da Maria De Filippi ad esprimere i suoi sentimenti: ammetterà che Ida gli è mancata ma, nonostante tutto, confesserà di non essersi innamorato. Lei, quindi, deciderà di lasciare definitivamente lo studio. Amore vero sarà quello di Luisa e Mauro, coppia che è uscita insieme dal programma nel 2017. L'ex dama e il suo cavaliere racconteranno di essere ancora molto felici insieme e annunceranno le nozze che verranno celebrate il prossimo anno.

Anche Pasqualina e Antonio confermeranno che tra loro tutto procede per il meglio, motivo per cui continueranno a vedersi anche in futuro.