Mancano poche ore alla finale di Amici 18, il talent di Maria De Filippi che stasera in diretta tv decreterà il vincitore assoluto di questa edizione. A contendersi la vittoria saranno quattro allievi: Alberto, Giordana, Vincenzo e Rafael. I quattro talenti, dopo mesi di permanenza nella scuola, sono riusciti ad arrivare alle battute finali sbaragliando la concorrenza, a colpi di sfide emozionanti che hanno appassionato il pubblico a casa. Grande attesa dunque per la serata finale dove, stando alle anticipazioni, saranno presenti in studio quattro conduttrici Mediaset che siederanno vicino a Loredana Berté.

Ospiti del talent, come ogni settimana, il duo comico Pio e Amedeo, pronti con le loro battute irriverenti a far divertire il pubblico di Canale 5, mentre gli spoiler rivelano che sarà Irama a consegnare il trofeo al vincitore.

Anticipazioni del 25 maggio: Toffanin, Blasi, Hunziker e Marcuzzi ospiti

Questa sera in diretta televisiva verrà decretato il vincitore assoluto che si aggiudicherà non solo la coppa, ma anche il premio di ben 150mila euro, oltre ai 50mila euro sempre in gettoni d'oro per il vincitore di categoria.

Amici 18, questa sera in diretta tv la finale del Talent con quattro ospiti d'eccezione

Per la sezione canto, in lizza Alberto e Giordana, mentre per la danza, a contendersi il primo premio, i due ballerini Vincenzo e Rafael. Per la serata finale la conduttrice non si è fatta mancare quattro ospiti d'eccezione. Attese in studio le conduttrici Mediaset Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Michelle Hunziker, quest'ultima reduce dal grande successo di All together now. Una nuova giuria speciale tutta al femminile per la finale del talent che ricordiamo, andrà in onda su Canale 5, a partire dalle 21,15.

Anticipazioni finale: Irama premia il vincitore di Amici 18

Continuano nel frattempo le prove dei quattro finalisti, pronti a sfidarsi nella diretta di oggi 25 maggio. Stando alle anticipazioni riportate sulle pagine ufficiali della trasmissione, si viene a sapere che sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a decretare il vincitore finale di questa diciottesima edizione. A consegnare la coppa al vincitore sarà il trionfatore della scorsa edizione Irama, il quale interverrà nella puntata finale di questa sera per presentare anche il suo nuovo singolo.

Grande attesa dunque per scoprire chi tra i quattro talenti giunti sino alla finale di oggi riuscirà a portarsi a casa il trofeo del vincitore ed il montepremi finale. I numerosi telespettatori attesi sono già pronti a gustarsi le sfide dei quattro finalisti in gara ed i commenti della giuria speciale formate dalle quattro ospiti d'eccezione chiamate da Maria De Filippi.