Se nelle puntate italiane di Beautiful, il matrimonio di Hope e Liam è ormai imminente, molte cose saranno destinate a cambiare nelle trame americane. La "morte" di Beth, avvenuta durante un parto prematuro a Catalina, sarà un duro colpo per l'unione dei coniugi Spencer che non riusciranno a superare un simile dramma.

Hope continuerà ad essere convinta che Liam debba tornare da Steffy, per crescere insieme a lei le piccole Kelly e Phoebe, e l'arrivo in città di Thomas, complicherà una situazione di per sé già molto difficile. Le ingerenze del giovane stilista, che farà credere alla "sorellastra" di essere la madre perfetta per Douglas, la spingeranno a porre fine alla sua unione con Liam e a richiedere l'annullamento del matrimonio. Ma non tutti saranno d'accordo in questa decisione, a partire da Brooke, convinta che la figlia rischierebbe di commettere un errore imperdonabile.

Anticipazioni Beautiful: Brooke non vuole che Hope divorzi

Beautiful anticipazioni: Brooke cerca di convincere Hope a cambiare idea

Le anticipazioni di Beautiful relative alla prima settimana di giugno rendono noto che Hope resterà ferma nella sua decisione di divorziare da Liam. Anche Steffy verrà informata di questa novità anche se la Forrester metterà subito le cose in chiaro, dicendo di non voler tornare dal suo ex marito come la Logan vorrebbe. Hope si confronterà con Brooke e troverà una madre del tutto contraria ad un simile passo.

Lei, che aveva sostenuto la figlia fin dai tempi difficili della rivalità con Steffy, penserà che il divorzio non abbia alcun senso, dato che Hope non ha mai smesso di amare Liam. Le sue parole, però, non troveranno il positivo riscontro da parte della figlia, più che mai convinta che la separazione dal marito sia la cosa giusta da fare per il bene di tutti i bambini coinvolti. La coppia, infatti, arriverà a pochi passi dalla firma dei documenti dell'annullamento anche se, proprio in quel momento, Xander farà irruzione in un ufficio, portando con sé il segreto della vera identità di Phoebe.

Trame americane Beautiful: Brooke litiga con Ridge

Se Brooke sarà convinta che Hope non debba divorziare da Liam, ben diverso sarà il punto di vista di Ridge. Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful dal 3 al 7 giugno, lo stilista farà l'avvocato del diavolo, esprimendo il suo punto di vista sulle relazioni delle figlie. A suo dire, infatti, Hope farà bene a prendere un simile provvedimento, parole che Forrester esprimerà anche alla stessa Steffy.

Ma davvero si arriverà al divorzio? Al momento, le trame restano top secret a tal proposito, limitandosi a chiarire che Xander irromperà in ufficio poco prima della firma dei documenti. In precedenza, il giovane ha ascoltato una conversazione tra Flo e Zoe, apprendendo tutti gli intrighi relativi all'adozione di Beth. I telespettatori dovranno quindi pazientare solo qualche giorno per scoprire se si tratterà dell'ennesimo falso allarme riguardante alla svolta della storyline più importante del 2019.