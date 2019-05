Continua il successo della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' capace di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere i cambiamenti riguardanti i personaggi principali. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 3 per arrivare fino a sabato 8 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Samuel.

L'uomo dovrà fare i conti con i sensi di colpa e penserà che sia arrivato il momento per raccontare alla polizia di essere l'assassino di Jaime. Ursula sarà preoccupata per questo atteggiamento dell'Alday e riuscirà a far cambiare idea all'uomo. Diego e Blanca avranno un nuovo incontro e si renderanno conto del loro amore. La ragazza sarà pronta per raccontare al fidanzato gli abusi subiti dal marito e questa confessione porterà Diego a fare delle riflessioni. Il figlio di Jaime deciderà di mantenere la calma evitando di uccidere Vinas con l'intento di vendicare la morte di Martin.

Samuel decide di mettersi in contatto con Mendez

Rosina si renderà protagonista di una scenata in pasticceria e verrà arrestata mettendo Liberto alle prese con i sensi di colpa per essersi scambiato un bacio con Flora. L'uomo vorrà fermare i pettegolezzi che si sono creati per calle Acacias. Samuel verrà spinto da Ursula a far seguire Felipe e si accorgerà che Diego si è nascosto in una villa di famiglia. L'Alday si metterà in contatto con il commissario Mendez nella speranza di poter rintracciare il fratello prima che possa fuggire in compagnia di Blanca.

Ursula si arrabbia con Samuel per avere fatto scappare Blanca

Leonor continuerà a essere preoccupata per quanto avvenuto a Pablo e finirà per mettere delle distanze con Inigo. Casilda non ricorderà di essere sposata con Martin. Blanca verrà costretta a seguire Samuel, lo stesso discorso non vale per Diego che riuscirà nel tentativo di fuga. Servante vorrà ottenere il ruolo di vigilante notturno ma farà i conti con le minacce di Paquito pronto per fare la guerra nei confronti dell'uomo.

Rosina arriverà a mordere un orecchio a un poliziotto pur di non avere un incontro in carcere con il marito. Felipe e Celia decideranno di architettare un piano per permettere a Diego di entrare in casa di Samuel e liberare Blanca. Ursula darà una medicina a base di mandragora a Blanca che permetterà alla giovane donna di velocizzare i tempi del parto. Silvia comunicherà la verità ad Arturo dicendo all'uomo di essere stata lei a riportare la notizia ai periodici del lavoro in qualità di spia con l'intento di fermare le idee di Carvajal.

Infine Samuel si troverà alle prese con la furia di Ursula dopo che la donna è venuta a conoscenza della fuga di Blanca.