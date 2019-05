Le star del Web si sono confrontate con quelle della Tv ed hanno dato vita ad una scoppiettante nona puntata di Ciao Darwin 8. Nell’occasione Paola Perego, affiancata da Alessandro Cecchi Paone e da tanti volti noti della tv, ha sfidato il team guidato da Il Pancio ed Enzuccio.

In particolare non sono mancate le stoccate al vetriolo nel momento in cui i protagonisti dei due ‘mondi’ sono stati chiamati ad esporre le argomentazioni a sostegno della propria squadra. Una contrapposizione che ha raggiunto l’apice al momento dello scontro tra Laura Cremaschi, la ‘bonas’ di Avanti un altro, e Karina Cascella, opinionista dei talk show di Barbara D’Urso.

Quest’ultima ha stuzzicato il mondo del Web affermando che dall’altra parte i “cu.. li fanno solo vedere" sui profili Instagram.

Ciao Darwin 8, botta e risposta tra Karina Cascella e Laura Cremaschi

Immediata la replica della Cremaschi che, tra trasparenze e pizzo, ha messo in mostra il lato B: “Siamo autori di noi stessi. La televisione ha scoperto persone che nascono del web mentre dall’altra parte c’è gente che non ho mai visto”.

Laura Cremaschi: 'Siamo autori di noi stessi, dall'altra parte gente mai vista'

La nona puntata di Ciao Darwin 8, l'esilarante show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha visto scontrarsi il mondo del Web contro quella della Tv.

Nel corso del serrato confronto dialettico Paola Perego ha riferito che la televisione ha avuto anche un compito educativo: “Quando è nata la tv nel dopoguerra la Rai aveva anche il compito di aiutare ad imparare a leggere e scrivere mentre dall’altra parte mi sembra che ci sia poco da apprendere” - ha commentato la conduttrice televisiva facendo riferimento ai protagonisti del team 'avversario'. Immediata la replica la della youtuber Follettina Creation che ha spiegato che anche molti anziani guardano il web: “Quando mi incontrano per strada mi riconoscono mentre loro non sanno neanche chi sono”.

Karina: 'Vorreste essere al nostro posto', la 'bonas' replica e mostra il lato b

Il confronto si è fatto sempre più aspro con Laura Cremaschi che ha spiegato che coloro che lavorano nel 'mondo' del web sono autori di se stessi e che si impegnano tantissimo per emergere. Non si è fatta attendere la replica della squadra della tv con una provocazione di Karina Cascella sugli scatti del ‘lato B’ pubblicati sui social: “Più che farvelo così per lavoro mi sembra che i cu..

li fate solo vedere sui profili. Vedo una sorta di frustrazione nel mondo del web perché vorreste essere al nostro posto”.

Dall’altra parte la ‘bonas’ di Avanti un altro si è girata ed ha messo in mostra orgogliosamente le sue virtù incassando la standing ovation del pubblico di Ciao Darwin. In seguito la bergamasca si è ritrovata in una bara, con scarafaggi ed un boa constrictor, per la prova coraggio: “Ragazzi lo faccio, voglio raggiungere un milione di follower su Instagram”.

Alla fine la bergamasca è riuscita resistere sessanta secondi chiusa nella cassa con gli indesiderati ospiti ed ha vinto la sfida con l’ex gieffina Floriana Messina.