Continua il successo della longeva soap opera americana, 'Beautiful' che va in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni regalando tante emozioni ai milioni di telespettatori italiani. I colpi di scena non mancano nella vita dei personaggi principali che hanno preso delle decisioni importanti per il futuro.

Le anticipazioni dell'appuntamento di martedì 28 maggio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Liam. Quest'ultimo farà una scelta determinante e si dirà pronto per convolare a nozze con Hope (Annika Noelle) ma non potrà dimenticare di essere padre di una bambina, nata dalla relazione con Steffy. La figlia di Ridge (Thorsten Kaye) dovrà fare i conti con un duro colpo dopo aver assistito ai festeggiamenti per il fidanzamento tra Steffy e Liam (Scott Clifton).

Beautiful: Ridge e Brooke fanno l’amore dopo il matrimonio di Hope

La Forrester si renderà protagonista di un incontro con l'ex marito al quale mostrerà il dispiacere per la fine della storia d'amore con la consapevolezza che si tratta di una relazione giunta al termine. La donna rivelerà allo Spencer di non avere pentimenti in quanto, in molte occasioni, hanno avuto dei litigi dovuti a delle incomprensioni che hanno avuto delle conseguenze sul loro rapporto.

Steffy e Liam tentano di chiarire il loro rapporto dopo quanto successo

Nonostante la fine della storia, Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood) continuerà a essere innamorata dello Spencer e Liam sarà felice di avere una figlia con l'ex moglie.

Il rapporto tra i due innamorati si concluderà nel migliore dei modi senza alcun tipo di rancore. Un altro capitolo riguarda una coppia come Ridge e Brooke (Catherine Kelly Lang): i due faranno l'amore e saranno felici della loro storia, pur rimanendo su posizioni differenti per quanto riguarda il destino di Steffy e Hope. La giovane Logan vivrà un momento di felicità dopo aver annunciato alla madre il fidanzamento con il figlio di Bill (Don Diamont).

Le provocazioni fatte da Wyatt nei confronti del compagno di Katie

Nel frattempo, verrà organizzato un evento al Bikini e Thorne (Ingo Rademacher) prenderà una decisione inaspettata. L'uomo, di comune accordo con Katie, vorrà imbattersi in Wyatt (Darin Brooks) e Sally (Courtney Hope). Nel corso di quest'incontro il fratello di Liam non perderà occasione per punzecchiare Thorne attraverso battute ironiche. Lo Spencer chiederà al compagno di Katie se abbia ottenuto la benedizione da Bill per l'inizio della relazione con Katie (Heather Tom).

Il giovane Spencer e l'ex matrigna dimostreranno di aver lasciato il passato alle spalle avendo voltato pagina dopo la definitiva rottura dovuta a una serie d'incomprensioni.