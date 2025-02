Nella puntata di Beautiful in onda alle 14:30 su Canale 5 sabato 1 marzo, Finn prende una decisione che sconvolge Steffy e mette ancora una volta Sheila al centro della scena. La donna si presenta alla casa sulla scogliera e Finn le permette di parlare. Steffy è scioccata e cerca di convincere il marito a non lasciarsi manipolare, ma Sheila insiste nel voler essere riconosciuta come madre e nonna. Intanto Liam discute con Wyatt della scelta di Steffy di tornare a casa con Finn, temendo che Sheila possa ancora rappresentare un pericolo.

Finn affronta Sheila, Steffy prende una drastica decisione

Sheila si reca alla casa sulla scogliera, ribadisce a Finn di essere cambiata e lo supplica di non permettere a Steffy di separarli, dichiarando di non voler rinunciare alla sua famiglia. Finn cerca di farle capire che il suo comportamento passato ha reso impossibile una riconciliazione e la invita a farsi da parte. Nonostante sembri accettare, Sheila lascia Steffy in preda all'angoscia. Dopo aver compreso che non c'è modo di impedire a Sheila di tentare ancora di riavvicinarsi a Finn, Steffy prende una decisione inaspettata: lasciare Los Angeles con i suoi figli per garantire loro sicurezza e serenità. La donna si confida con Ridge, il quale capisce la sua sofferenza ma tenta di farle cambiare idea, consapevole delle difficoltà che un trasferimento comporterebbe per tutti.

Intanto Liam continua a essere ossessionato dalla sicurezza di Steffy e dei bambini. Confessa a Wyatt che non riesce a smettere di preoccuparsi per loro e promette di tenere d'occhio Finn, convinto che non sia in grado di proteggere la moglie. Anche Ridge è inquieto per la situazione e discute con Carter della possibilità di intervenire per allontanare definitivamente Sheila.

Nel frattempo Deacon, pressato dalle minacce ricevute, comincia a interrogarsi sulle proprie alleanze e si rende conto che continuare a proteggere Sheila potrebbe metterlo in pericolo.

Recap delle puntate precedenti di Beautiful

Nelle puntate precedenti di Beautiful Finn ha dovuto affrontare le accuse di Liam, che lo ha messo davanti alle sue responsabilità: il medico non ha mai davvero reciso il legame con Sheila e questo ha sempre rappresentato un pericolo per Steffy e i bambini.

Intanto Sheila ha continuato a cercare un modo per far parte della vita del figlio, trovando in Deacon un confidente. L'uomo, però, ha cercato di farle capire che Steffy non le permetterà mai di inserirsi nella loro famiglia. Sheila ha ribadito di essere cambiata, ma nessuno le ha creduto.

Steffy e Finn si sono ritrovati dopo un periodo di separazione e si sono dichiarati nuovamente amore. La donna ha deciso di tornare a casa, convinta dalle promesse del marito di proteggerla da Sheila. Tuttavia Ridge e Liam si sono detti preoccupati per questa scelta, temendo che Sheila possa ancora rappresentare una minaccia. Hope invece ha affrontato le sue difficoltà sentimentali con R.J., accettando di aver voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con Liam. Nel frattempo Deacon ha ricevuto una visita minacciosa da Ridge e Carter, i quali lo hanno avvertito che se Sheila dovesse avvicinarsi di nuovo alla famiglia, lui ne pagherebbe le conseguenze.