Nel corso degli ultimi giorni sta facendo parlare molto di sé, per aver lanciato via social la notizia secondo cui il figlio è entrato nella fase "follow up" della sua lunga battaglia contro il cancro. A chi ci riferiamo? Stiamo parlando di Elena Santarelli, la showgirl che sul suo profilo Instagram ha comunicato ai follower di essere al settimo cielo, dopo aver appreso che il figlio Giacomo è fuori pericolo dal tumore cerebrale che lo aveva colpito in passato.

Ma non è solo per la bellissima notizia di suo figlio che la Santarelli è tornata al centro del Gossip. La dolce Elena ha rilasciato alcune parole su Instagram, come commento in risposta alle ennesime critiche giunte sul conto di Nadia Toffa, sotto al post di un comunicato de "Le Iene" che informava il pubblico del fatto che la Toffa non avrebbe parteciparo alla nuova puntata del format per un sopraggiunto problema di Salute.

Elena Santarelli difende la collega Nadia Toffa dagli hater

“Non ci sono chemio per queste persone.

Elena Santarelli difende Nadia Toffa dagli hater. Blasting News

Mi sale il sangue al cervello, quando leggo queste frasi. Il male esiste e cammina fra noi più di quanto immaginiamo”, queste ultime sono le taglienti dichiarazioni che Elena Santarelli ha rilasciato come commento, sotto al comunicato su Nadia Toffa divulgato via social da "Le Iene". Cosa avrebbe provocato l'ira della Santarelli? Le ennesime critiche sul conto della collega Toffa, a quanto, pare hanno mandato su tutte le furie Elena. Secondo il commento di un utente, siccome in passato Nadia avrebbe riferito che il tumore è un bene, "adesso che sta male, la conduttrice dovrebbe tenersi la sua malattia e restare in silenzio".

Parole quest'ultime che hanno ferito molto Elena Santarelli, la quale non ha mai smesso si sperare che il figlio Giacomo potesse guarire in modo definitivo dal suo tumore cerebrale. Le nuove parole critiche rivolte alla Toffa hanno diviso l'opinione del popolo del web: in moltissimi, soprattutto tra i telespettatori di "Le iene", si dicono indignati per via del cyberbullismo di cui sembra essere perennemente vittima la conduttrice Nadia Toffa.

La Santarelli e 'la festa della mamma'

In occasione della "Festa della Mamma", la showgirl Elena Santarelli ha rivelato ai suoi follower di aver ricevuto una dolcissima lettera da parte del figlio Giacomo, il quale si è detto fiero e fortunato di essere figlio della sua mamma Vip: "Sei gentile, sei carina, sei anche molto positiva, perché quando facevo le chemio chiedevo sempre 'tra quanto finiscono le cure' e tu mi dicevi ‘tranquillo quel giorno arriverà’. E il giorno è arrivato come dicevi tu, e non perdevi mai la speranza, mamma grazie per tutto quello che fai per me", queste ultime sono solo alcune delle struggenti parole che ha ricevuto in dono mamma Elena.