Un viaggio andato avanti per otto stagioni e ben 73 episodi giungerà al termine lunedì alle 3 del mattino. I fan di Game of Thrones sono già pronti, nonostante siano ormai divisi irrimediabilmente tra entusiasti e sconfortati dopo la devastante quinta puntata.

La linea finale è stata indirizzata ormai dopo “The Bells”, l’episodio più visto di sempre, e difficilmente potrà esserci un’inversione di tendenza. La HBO intanto ha diffuso i primi materiali promozionali, tra cui un trailer che sa di desolazione con la cenere che cade come neve su quel che resta di Approdo del Re.

Un trailer dunque che punta molto sulla musica e la resa visiva della devastazione, che non lascia intuire nulla su quanto possano fare Jon Snow e Arya Stark dopo aver visto trucidate migliaia di innocenti sulle vie della capitale.

Game of Thrones 8x06 spoiler: trailer e foto promo, Tyrion è sconvolto

Su Westeros è sceso il sangue e i fan devono accettarlo volenti o nolenti. In tutto questo l’unico altro big rimasto in vita dopo la battaglia osserva con volto rassegnato e carico di preoccupazione i risultati, perché nella sua testa crede che la follia di una regina forse è anche colpa del suo consigliere più fidato.

Poche foto, ma significative con Daenerys e Tyrion

HBO ogni settimana regala una carrellata di foto ricche di scene inedite sull’episodio successivo, ma non questa volta.

La puntata finale di Game of Thrones non può e non deve essere spoilerata con dei frame che sarebbero decisivi nell’influenzare la visione di un epico viaggio da parte dei fan. Quindi non dobbiamo stupirci se le foto promozionali in alta definizione diffuse sono già state viste nel teaser trailer.

Nella prima vediamo Daenerys dall’alto osservare la potenza distruttiva dei suoi draghi mentre il suo esercito guidato da Verme Grigio la acclama. Sembra che la regina che non voleva il sangue degli innocenti, che aveva detto di non essere come suo padre più volte alla fine abbia ceduto in modo irreversibile alla tirannia.

Nella seconda spazio a Tyrion Lannister il Primo Cavaliere di Daenerys che è costretto ad ammettere davanti alla devastazione che Lord Varys aveva ragione. Il suo credere in Daenerys è stato il suo più grande errore e con ogni probabilità appena scoprirà che ha salvato Jaime Lannister dalla morte finirà bruciato come tutti i traditori prima di lui. Nella foto promozionale il suo sguardo è carico di desolazione e disperazione, specchio di una coscienza tormentata per sentirsi responsabile di una strage di innocenti.

Chi potrebbe impedirlo? Probabilmente soltanto Jon Snow

Pensiamo che dalla HBO non uscirà altro nei prossimi giorni prima della puntata proprio per tenere il massimo riserbo, la curiosità però è totale perché non abbiamo notizie di un eventuale ritorno nella narrazione a Grande Inverno. In un modo o nell’altro il viaggio è giunto ormai alla fine, ai fan non resta altro che godersi gli ultimi minuti insieme ai protagonisti che tanto hanno amato e odiato.