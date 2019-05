La soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' cominciata nel mese di settembre ha visto crescere il proprio livello di ascolti nel corso dei mesi. Ciò dimostra l'ottimo lavoro svolto dalla produzione al punto che è stata riconfermata, dopo che si è parlato per molto tempo di una chiusura dovuta ai costi elevati. Ci sono nuovi retroscena che pongono l'attenzione su alcuni protagonisti, in particolare sulla famiglia Amato che non riesce a ritrovare la serenità.

Rai Uno, Il paradiso delle Signore 2: storia e anticipazioni

Nonostante l'euforia per il fatto che Antonio sta per compiere un passo importante nella sua vita, Agnese non ha la forza di ritrovare la serenità per via di ciò che ha deciso di fare la figlia. Tina non si è mai sentita accettata dalla madre in quanto ha iniziato una relazione con un uomo sposato come Sandro Recalcati (Luca Capuano), ma la ragazza non ha intenzione di rinunciare ai propri sentimenti. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Tina.

La cantante ha fatto notare di voler portare avanti la relazione con il produttore discografico e ha detto alla madre che, se non accetta questa scelta, lei non si presenterà alle nozze del fratello. Dunque la giovane Amato ha dimostrato una grande determinazione e Sandro ha fatto dediche speciali alla donna, come ha fatto nel momento in cui le ha dedicato il brano 'Anema e core'.

Il piano organizzato da Nora per vendicarsi

Non sembreranno esserci i presupposti per pensare a una possibile riconciliazione tra madre e figlia visto che avranno idee completamente differenti.

In realtà Agnese si era detta propensa a cambiare atteggiamento con Tina, nella speranza di ricucire i rapporti ma la situazione ha preso una piega inaspettata. Il cambio di umore della madre di Salvatore sarà dovuto al piano organizzato da Nora volto a distruggere la serenità di Sandro e Tina (Neva Leoni).

Lo scontro con la madre, venuta a conoscenza della situazione

L'ex moglie del Recalcati non ha mai accettato la fine della storia con l'impresario e per tale motivo metterà in atto la vendetta, facendo passare la giovane Amato sotto una connotazione negativa.

Questo retroscena porterà Agnese a ritornare sui propri passi non accettando la condizione in cui si trovi la figlia, e reputerà inaccettabile questo tipo di vicenda. Nora rilascerà delle dichiarazioni attraverso le quali racconterà la verità sulla fine del rapporto con Sandro e ne approfitterà per mettere in cattiva luce la rivale. Infine la vicenda per Tina si complicherà, al punto che la cantante si renderà protagonista di uno scontro pesante con Agnese.