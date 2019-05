Per un musicista come Dave Grohl un album come Nevermind, pubblicato nel 1991, è stato un enorme fonte di guadagni, sia per lui che per la band. In una recente intervista l'ex batterista dei Nirvana e attuale frontman dei Foo Fighters ha raccontato come ha speso i soldi di Nevermind, album che ha lanciato la band di Seattle e che rimane tra i dischi più importanti di sempre.

L'intervista

Intervistato dal magazine Bon Appetit, Dave Grohl ha raccontato come ha speso i soldi guadagnati con l'album Nevermind, vero e proprio successo che consacrò i Nirvana: “Quando ero nei Nirvana ed è uscito Nevermind ho iniziato all'improvviso a guadagnare una montagna di soldi, numeri che mai avevo visto prima. Così acquistai una casa sulla spiaggia a Nogs Head, NC, e ho passato in quel posto tutta l'estate del 1992, mangiando il pulled pork della Carolina.

E dunque realizzai ‘Oh, questo è il barbecue, è così semplice, ma complesso allo stesso tempo".

Forse fu proprio in quel periodo della sua carriera che Grohl maturò la passione per le grigliate e per i barbecue in compagnia dei suoi amici, visto che spesso ama organizzare feste insieme ad amici e colleghi musicisti. E non a caso, secondo Grohl, il mestiere del musicista è un po' come quello del cuoco. “Il processo compositivo è molto simile a quello che si rispetta quando si cucina per tanta gente...creare una ricetta è esattamente come registrare un disco in studio.

Servire un piatto è come suonare la propria musica live. E alla fine, in tutti e due i casi, la gente ti chiede il bis".

E restando in tema cucina, lo stesso Grohl lo scorso anno, in un'intervista a GQ, ha raccontato un episodio curioso relativo alla storia dei Nirvana: nel 1993 infatti, durante l'ultimo tour della band in Sud America, il batterista decise di portare il gruppo in un ristorante molto costoso di carne con l'unico intento di far sborsare molti soldi alla loro casa discografica.

Kurt Cobain, vegetariano, rimase inorridito quando Grohl e il bassista Krist Novoselic scelsero, su un album a colori, il tipo di carne, insieme al bovino che avrebbero mangiato.

Il futuro di Grohl

Dave Grohl, recentemente, ha fatto gli elogi di una giovane bambina, Yoyoka Soma, batterista prodigio di gran valore, con un video andato in onda durante il programma di Ellen DeGenere, dopo che la stessa bimba ha suonato alla batteria proprio un classico dei Foo Fighters, The Pretender.

Grohl ha detto che era semplicemente fantastica e le ha detto di continuare così, visto che nel mondo c'è sempre bisogno di più batteristi.

Per quanto riguarda il futuro della sua band, Grohl al momento sta lavorando ad un altro progetto: tuttavia la band non è affatto ferma, visto che questo mese ha in programma alcuni concerti, come a New Orleans. Nel mese di giugno e agosto, inoltre, i Foo Fighters saranno impegnati in un tour europeo, e parteciperanno anche ad alcuni importanti festival musicali.